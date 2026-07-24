उत्तम कुमार की जन्मशताब्दी पर रितुपर्णा सेनगुप्ता ने जताया गर्व, बोलीं- 'दोबारा नहीं होगा ऐसा कलाकार'

कोलकाता, 24 जुलाई (आईएएनएस)। बांग्ला सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार को लेकर पश्चिम बंगाल में होने वाले जन्मशताब्दी समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता ने इस खास आयोजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुवेंदु सरकार द्वारा उत्तम कुमार को सम्मानित करने और उनकी याद में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की पहल बेहद शानदार और गर्व की बात है।

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मीडिया से बात करते हुए रितुपर्णा सेनगुप्ता ने कहा, ''मुझे लगता है कि यह बिल्कुल अद्भुत और शानदार पहल है कि हमारे मुख्यमंत्री ने महानायक उत्तम कुमार को याद करने और उन्हें सम्मान देने का कदम उठाया है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है।''

उन्होंने कहा, ''मैं श्री शिल्पी संसद से जुड़ी हूं, जिसकी स्थापना उत्तम कुमार ने उस समय जरूरतमंद कलाकारों की सहायता के लिए की थी। मैं इस संस्था की अध्यक्ष हूं। इसलिए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मुख्यमंत्री ने इस शानदार पहल के जरिए कई बदलाव करने का फैसला लिया है।''

रितुपर्णा ने बताया कि उत्तम कुमार के जन्मदिन (3 सितंबर) के आसपास कई विशेष कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि यह साल खास है, क्योंकि महान अभिनेता उत्तम कुमार की 100वीं जयंती मनाई जाएगी।

उन्होंने कहा, ''मुख्यमंत्री ने उस स्थान के नवीनीकरण की बात की है, जिसे उत्तम कुमार से जोड़ा जाता है। साथ ही उनके जन्मदिन 3 सितंबर के आसपास कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी बनाई गई है। हम अपने महान अभिनेता उत्तम कुमार की 100वीं जयंती मनाने जा रहे हैं।''

अभिनेत्री ने उत्तम कुमार को अद्वितीय कलाकार बताया, जिनकी लोकप्रियता और योगदान को दोहराया नहीं जा सकता। रितुपर्णा ने कहा, ''महानायक उत्तम कुमार केवल एक ही हैं। वह जो थे, वही रहेंगे और आने वाले समय में भी हमेशा याद किए जाएंगे।''

दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार महानायक उत्तम कुमार की जन्मशताब्दी को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। समारोह 3 से 6 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान उत्तम कुमार के नाम पर एक नया 'फिल्म केंद्र' स्थापित करने की योजना बनाई गई है, ताकि सिनेमा और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।

इसके अलावा कोलकाता नगर निगम द्वारा संचालित पारंपरिक 'उत्तम मंच' के नवीनीकरण का भी फैसला लिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि उत्तम कुमार से जुड़ी यादों और उनकी कला विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए।

--आईएएनएस

पीके/एएस