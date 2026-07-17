धीरज धूपर ने आकांक्षा चमोला को बताया 'रेड फ्लैग'

मुंबई, 17 जुलाई (आईएएनएस)। टीवी एक्टर धीरज धूपर ने रियलिटी शो "लॉक अप: सच या सजा" में अपनी को-कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला को "रेड फ्लैग" कहा है, क्योंकि उनके व्यवहार से धीरज को असहज महसूस होता है।

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शो के आने वाले "जजमेंट डे" एपिसोड में एक्टर अर्जुन कपूर धीरज से पूछेंगे कि वह आकांक्षा को क्या टैग देना चाहेंगे।

आकांक्षा ने पहले खुलकर खुद को "बाइसेक्सुअल" बताया था और बाद में शो के दौरान खुद को "एसेक्सुअल" कहा।

धीरज ने उन्हें "रेड फ्लैग" का टैग दिया और इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा, "रेड फ्लैग। जिस तरह से वह व्यवहार करती हैं, उससे मैं असहज हो जाता हूं।" उन्होंने पामेला सेरेना के साथ आकांक्षा की करीबी बॉन्डिंग की ओर भी इशारा किया।

धीरज की बात सुनकर आकांक्षा नाराज हो गईं और कहा: "ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको शारीरिक रूप से असहज कर रही हूं।"

नेटफ्लिक्स के इस शो में आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला, धीरज धूपर और वरुण यादव (उर्फ लैला) जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। फराह खान और रितेश देशमुख इस शो को होस्ट करते हैं।

"लॉक अप" का पहला सीजन 2022 में कंगना ने होस्ट किया था। पूरे सीजन के लिए करण कुंद्रा को जेलर बनाया गया था। मुनव्वर फारुकी विजेता बने थे। दूसरे सीजन में 14 कंटेस्टेंट, 2 जेलर और 1 लॉक-अप है, जो 6 हफ्तों तक चलेगा।

धीरज ने टीवी पर अपने करियर की शुरुआत "मात-पिता के चरणों में स्वर्ग" से की थी। वह "बहनें", "मिसेज तेंदुलकर" और "जिंदगी कहे - स्माइल प्लीज" में भी नजर आए थे। उन्होंने "कुछ तो लोग कहेंगे" में भी एक छोटा सा रोल (कैमियो) किया था।

2013 से 2017 तक, वह दीपिका कक्कड़ के साथ "ससुराल सिमर का" में नजर आए थे। उन्होंने सा रे गा मा पा के ग्रैंड फिनाले की भी मेजबानी की। "कुंडली भाग्य" में श्रद्धा आर्या के साथ उनकी भूमिका ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया।

2020 में, धीरज को नागिन 5 में देखा गया था। सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 तक, उन्होंने करणवीर बोहरा और अमनदीप सिद्धू के साथ "सौभाग्यवती भव: नियम और शर्ते लागू" में राघव नामक एक ग्रे किरदार निभाया। उन्हें "रब से है दुआ" में भी देखा गया था।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस