धमाल 4 का धांसू ट्रेलर रिलीज, एक बार फिर शुरू हुई खजाने की अनोखी खोज

मुंबई, 12 जून (आईएएनएस)। अभिनेता अजय देवगन की लोकप्रिय कॉमेडी बहुप्रतीक्षित फिल्म धमाल-4 का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज कर दिया गया है। 'धमाल' फ्रेंचाइजी की तरह यह फिल्म भी खजाने की खोज पर आधारित है। अभिनेता अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का ट्रेलर वीडियो शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "जब खजाने की बात होती है तो ये लोग ऐसी स्थिति में अपने आप आगे आ जाते हैं।"
ट्रेलर में दिखाया गया है कि यह गैंग अपनी जिंदगी की सबसे बड़े खजाने की खोज में दोबारा साथ आया है। उम्मीद के मुताबिक, उनका यह सफर मजेदार गड़बड़ियों, नए ट्विस्ट और बड़ी मुसीबतों से भरा है। अब देखना यह है कि इन सब मुश्किलों को पार करके आखिरकार खजाना किसके हाथ लगता है।
इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही 'धमाल 4' में फ्रैंचाइजी का सिग्नेचर अंदाज देखने को मिलेगा, जिसमें स्लैपस्टिक ह्यूमर, खजाने की खोज और जबरदस्त कॉमेडी वाले हालात शामिल होंगे।
गुलशन कुमार और टी-सीरीज, देवगन फिल्म्स के सहयोग से टी-सीरीज फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बनी फिल्म 'धमाल 4' प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है।
इस फिल्म को अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक ने मिलकर प्रोड्यूस किया है।
हालांकि पहले फिल्म ईद के अवसर पर ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने कुछ वजह से इसकी रिलीज में बदलाव किया है, जिसका कारण फैंस यश अभिनीत 'टॉक्सिक' बता रहे थे।
हर उम्र के दर्शकों के लिए हंसी-मजाक से भरपूर फिल्म 'धमाल 4' में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन भी नजर आएंगे। यह फिल्म 10 जुलाई 2026 को रिलीज होगी।