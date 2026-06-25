दिशा पाटनी ने पालतू जानवर बेला और जैस्मीन को लेकर लिखा भावुक पोस्ट, बोलीं- ‘तुमने सिखाया कि प्यार क्या है?

मुंबई, 25 जून (आईएएनएस)। अभिनेत्री दिशा पाटनी अपने सबसे प्यारे पालतू जानवरों, डॉग बेला और बिल्ली जैस्मिन को खोने के बाद काफी दुखी और भावुक लग रही हैं। शायद दोनों की मौत एक ही दिन हुई थी।
एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने प्यारे पालतू जानवरों के लिए दिल को छू लेने वाले मैसेज शेयर किए और दो इमोशनल पोस्ट में अपने 'पहले बच्चों' के खोने का दुख जाहिर किया।
दिशा ने सबसे पहले बेला के लिए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें कॉकर स्पैनियल के पपी होने से लेकर साथ बिताए कई प्यारे पलों की तस्वीरें और वीडियो शामिल थे।
एक तस्वीर में बेला एक छोटे से पपी के तौर पर पर्दे के पास बैठी दिख रही है, और उसका एक पंजा उठा हुआ है, जबकि बाकी तस्वीरों में दिशा अपने पालतू जानवर को गले लगाती और चूमती हुई नजर आ रही है।
दिशा ने पोस्ट के साथ लिखा, "मेरी बेला, इस जिंदगी को इतना रंगीन बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हमारे घर और मुझे अपनी मां के तौर पर चुनने के लिए धन्यवाद। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। मैंने तुम्हारी आंखों में पूरी दुनिया देखी। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं और दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, मेरी सोलमेट, प्यारी बेलू, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं।"
इसके कुछ ही समय बाद दिशा ने एक और इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जो इस बार उनकी बिल्ली जैस्मीन के लिए था। कैप्शन में दिशा ने जैस्मीन को अपनी 'हमेशा के लिए प्रिंसेस' बताया और उसके पंजों का उनके हाथों को छूने और उसके 'पुर्र' करने (प्यार से गुर्राने) की आवाज के उस एहसास के बारे में बात की, जिसकी जगह कोई और चीज नहीं ले सकती।
एक्ट्रेस ने लिखा, "मेरी जैस्मिन, सबसे प्यारी बच्ची होने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी मां होने पर मुझे गर्व है, तुम हमेशा मेरी प्रिंसेस रहोगी। तुम्हारे पंजों का मेरे हाथों को छूना और तुम्हारा गुर्राना मेरे लिए सबसे खूबसूरत एहसास था, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और तुम्हें बहुत याद करती हूं, मेरी जासू। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, मेरी बच्ची, तुम्हें हमेशा प्यार किया जाएगा और तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। मेरी प्रिंसेस जैस्मिन।"
पोस्ट से पता चलता है कि दिशा ने बेला और जैस्मिन, दोनों को लगभग एक ही समय में खो दिया। हालांकि, एक्ट्रेस ने उनके गुजरने की वजह नहीं बताई।
दिशा पहले भी अपने पालतू जानवरों के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रही हैं और बताती रही हैं कि वे उनके लिए कितने खास थे। फिल्म इंडस्ट्री से दिशा के कई दोस्तों ने भी कमेंट सेक्शन में उन्हें हिम्मत और सांत्वना देने वाले मैसेज भेजे।
--आईएएनएस
ओपी/डीकेपी