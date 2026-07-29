'देश की ड्यूटी' वाले अंदाज में रितेश ने अपूर्वा को किया अलविदा, शो में छाया मजेदार पल

मुंबई, 29 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेता रितेश देशमुख इन दिनों रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में होस्ट की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। हालिया एपिसोड में अभिनेता ने 'एजेंट' अपूर्वा मुखिजा को इस तरह विदाई दी, जिसने सभी को रवि किशन के वायरल डायलॉग की याद दिला दी।

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एपिसोड के दौरान रितेश ने अपूर्वा को 'परफेक्ट एजेंट ऑफ कैओस' यानी की हलचल और मनोरंजन बनाए रखने वाली बताया। साथ ही, उन्होंने अपूर्वा के सफर को खत्म करने की इजाजत दी।

मजेदार अंदाज में रितेश कहते हैं, "अपूर्वा आपको 'देश की ड्यूटी' पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी देशमुख यानी की मैंने दी थी, वह अब खत्म हो गई है।"

रितेश ने आगे कहा, "अपूर्वा, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सच में शो की परफेक्ट एजेंट ऑफ कैओस थीं।"

बता दें कि 'देश की ड्यूटी' डायलॉग अभिनेता रवि किशन का था और यह रियलिटी शो 'द अलायंस' को बीच में ही छोड़ने और सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग से जुड़ा है। रवि किशन अपनी बेटी रीवा के साथ प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द अलायंस' में शामिल हुए थे, लेकिन कथित तौर पर एक हफ्ते के भीतर ही उन्हें देश की जरूरी जिम्मेदारियों का हवाला देकर शो छोड़ना पड़ा।

शो छोड़ने के दौरान उनके नाटकीय अंदाज और बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर सोशल मीडिया पर यह कहकर मजाक बनाया गया कि उन्हें 'सिस्टम से देश की ड्यूटी' का मैसेज आया है।

उन्होंने कहा था, "सिस्टम को मैसेज आया है कि आपको तुरंत आपके देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। इसलिए आपको इस समय हेडक्वार्टर को अलविदा कहना होगा।"

शो से बाहर आने के बाद जब रवि किशन अपनी फिल्म का प्रचार करते नजर आए, तो उनका यह डायलॉग इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो गया।

नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप: सच या सजा' को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं। इस शो में फिलहाल पामेला सेरेना, आकांक्षा चमोला, शिल्पा शिंदे, आकांक्षा चौधरी, राम कपूर, योगेश रावत, श्रेया कलरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा और वरुण यादव उर्फ लैला जैसे कई चर्चित नाम शामिल हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस