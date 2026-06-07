दिल्ली से बीकानेर तक साइकिल रैलियां, अमृता फडणवीस और विक्रांत मैसी समेत कई मंत्रियों ने युवाओं को किया प्रेरित

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। देशभर में फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित ‘फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल’ अभियान के 77वें संस्करण में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली से लेकर मुंबई, भोपाल, जम्मू और बीकानेर तक आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, कलाकारों, खिलाड़ियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेता विक्रांत मैसी विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रविवार की यह सुबह उन्हें अपने बचपन के दिनों की याद दिला गई, जब वे दोस्तों के साथ साइकिल चलाने निकलते थे। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ उनकी सकारात्मक बातचीत हुई और इस अभियान का मूल संदेश यही है कि लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए।"

विक्रांत ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों का फिट रहना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पिछले डेढ़ वर्ष से चल रहा ‘संडेज़ ऑन साइकिल’ कार्यक्रम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहा है।

मुंबई में इस अवसर पर भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के क्षेत्रीय केंद्र द्वारा वर्ली कोस्टल रोड के निकट भव्य साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अभिनेता जैकी श्रॉफ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और फिट इंडिया एंबेसडर दिनेश शेट्टी ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।

अमृता फडणवीस ने कहा कि साइकिलिंग स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है और लोगों को नियमित रूप से इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा, "ड्रग्स को ना कहें और जिंदगी को हां कहें। योग, ध्यान और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।"

भोपाल में भी विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर बड़े पैमाने पर साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने इसमें हिस्सा लेते हुए कहा कि फिटनेस और स्वस्थ जीवन का संदेश देने के लिए ‘संडे ऑन बायसाइकिल’ अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। वहीं भोपाल कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिशन लाईफ’ का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति प्रेरित करना है। अभिनेत्री ऐश्वर्या राज ने युवाओं से फिट रहने और सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया।

जम्मू में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में 'फिट इंडिया मूवमेंट' के तहत साइकिल रैली निकाली गई। फिटनेस प्रेमी और जेकेएएस अधिकारी अनीसा नबी ने कहा कि इस पहल में बच्चों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित हर आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। वहीं आयोजन के मुख्य समन्वयक स्वंत सिंह गिल ने कहा कि साइकिलिंग न केवल फिट रहने का सरल माध्यम है, बल्कि यह लोगों को पुरानी स्वस्थ जीवनशैली से भी जोड़ती है।

राजस्थान के बीकानेर में भी इस अवसर पर विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि रहे। युवाओं, छात्रों, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देशभर में आयोजित इन कार्यक्रमों ने यह स्पष्ट किया कि स्वस्थ शरीर, स्वच्छ पर्यावरण और सक्रिय जीवनशैली ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम