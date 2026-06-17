थाईलैंड वेकेशन पर मनीषा कोइराला, बैंकॉक में टुक-टुक राइड का लिया मजा

मुंबई, 17 जून (आईएएनएस)। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला इन दिनों थाईलैंड में छुट्टियां मना रही हैं। इस दौरान उन्होंने टुक-टुक की सवारी की, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने फैंस के साथ भी शेयर की और कहा कि बैंकॉक में टुक-टुक की सवारी करके बहुत खुशी मिली।

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मनीषा, जिन्होंने 1989 में 'फेरी भेटौला' से एक्टिंग की शुरुआत की थी, ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर टुक-टुक में बैठी हुई अपनी एक तस्वीर शेयर की। टुक-टुक तीन पहियों वाली एक मोटर वाली गाड़ी होती है। तस्वीर में एक्ट्रेस तैयार-सज-धजकर टुक-टुक की सवारी का मजा ले रही हैं।

नेपाली मूल की एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को 1991 की बॉलीवुड फिल्म 'सौदागर' से पहचान मिली थी। उन्होंने लिखा: "बैंकॉक में टुक-टुक की सवारी और यह याद दिलाती है कि खुशी अक्सर सबसे सरल तरीकों से मिलती है।"

मनीषा कोइराला ने किसी शहर को उसकी सड़कों के जरिए जानने के बारे में एक गहरा मैसेज शेयर किया। उन्होंने कहा, "हवा, शोर, रंग, हलचल और यह आजादी कि पता नहीं अगले मोड़ पर क्या होगा। कुछ शहरों का असली अनुभव उनकी सड़कों से ही मिलता है, न कि सिर्फ उनके मशहूर जगहों से। बैंकॉक, तुम कभी निराश नहीं करते।"

एक्टिंग की बात करें तो मनीषा को आखिरी बार मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की 2024 की पहली डिजिटल सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में देखा गया था। मनीषा के साथ अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, सोनाक्षी सिन्हा, शर्मिन सहगल, शेखर सुमन, अध्ययन सुमन और ताहा शाह बदुशा भी नजर आए थे।

यह सीरीज भारतीय आजादी के आंदोलन के समय लाहौर के रेड-लाइट एरिया 'हीरा मंडी' पर आधारित थी। इसमें ब्रिटिश शासन के दौरान तवायफ़ों की ज़िंदगी और उनके राजनीतिक व निजी संघर्षों को दिखाया गया था। 'हीरामंडी' से पहले, 55 वर्षीय एक्ट्रेस को कार्तिक आर्यन के साथ रोहित धवन की फिल्म 'शहजादा' में देखा गया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस कार्तिक की मां का किरदार निभाती नजर आईं थी। यह फिल्म तेलुगु फिल्म 'अला वैकुंठपुरमुलु' का रीमेक थी।

इससे पहले मनीषा ने 'बॉम्बे', 'दिल से...', 'खामोशी: द म्यूजिकल', 'लज्जा', 'गुप्त: द हिडन ट्रुथ' और '1942: ए लव स्टोरी' जैसी हिट फिल्में दी हैं।

--आईएएनएस

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