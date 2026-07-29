तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 18 साल पूरे होने पर असित मोदी और कास्ट ने साझा किए शो के अनसुने किस्से

मुंबई, 29 जुलाई (आईएएनएस)। 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के 18 साल पूरे होने पर मंगलवार असित मोदी ने जेठालाल, बबीता जी और पूरी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। इस दौरान उन्होंने अमित भट्ट (चंपक चाचा) के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने इस रोल में फिट रहने के लिए दो साल लगातार सिर मुंडवाया था।

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उन्होंने बताया, "जब मैंने अमित जी को कास्ट किया था, तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरे पिता के बाल नहीं थे। इसलिए, दो साल तक, वह नियमित रूप से सैलून गए और अपने बाल मुंडवाए। उन्होंने अपने बालों का पूरी तरह से त्याग कर दिया। मुझे लगता है कि यह भगवान को अपने बाल अर्पित करने जैसा था। उन्होंने पूरे दिल से शो के लिए अपने बाल दिए। मैं नहीं जानता कि कौन भाग्यशाली है, लेकिन शो को आशीर्वाद मिला है।"

वहीं, अभिनेता दिलीप जोश ने भी मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि शुरुआत में उन्हें शो में चंपकलाल (जेठालाल के पिता) का किरदार निभाने का ऑफर मिला था। हालांकि, बाद में उन्हें शो के मुख्य किरदार जेठालाल के लिए चुना गया।

निर्माता असित मोदी के साथ किस्सा याद करते हुए अभिनेता ने बताया, "जब असित भाई ने मुझे चंपकलाल या जेठालाल में से किसी एक किरदार को चुनने का विकल्प दिया, तो मैंने कहा कि मैं चंपकलाल का किरदार नहीं चुनूंगा, क्योंकि मैं उस किरदार के लुक और छवि जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था।"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने जेठालाल के किरदार को भी तुरंत चुनने से मना किया, क्योंकि एक गुजराती मैगजीन में तारक भाई के किरदार का कार्टून छपा था। उसमें एक बहुत दुबले और घुंघराले बालों वाले व्यक्ति को दिखाया गया था। मैं बचपन से ही ऐसी चीजें पढ़ता आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूंगा लेकिन भगवान की कृपा से हमारा सफर यहां तक पहुंच गया।"

दिलीप जोशी ने शो में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। उनका यह किरदार भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय कॉमेडी किरदारों में से एक माना जाता है।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम