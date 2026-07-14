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'तुम्बाड 2' की रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बनना सपने के सच होने जैसा : आलिया भट्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 14, 2026, 06:45 AM
'तुम्बाड 2' की रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बनना सपने के सच होने जैसा : आलिया भट्ट

मुंबई, 14 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री आलिया भट्ट अब कल्ट फिल्म 'तुम्बाड' के बहुप्रतीक्षित सीक्वल 'तुम्बाड 2' का हिस्सा बनने जा रही हैं। फिल्म में आलिया एक अहम किरदार निभाएंगी। इस घोषणा के बाद उन्होंने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि वह लंबे समय से 'तुम्बाड' की दुनिया से प्रभावित रही हैं और अब उसी दुनिया का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद खास अनुभव है।

आलिया भट्ट ने कहा, '''तुम्बाड' उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है, जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखती हैं। इस फिल्म को देखने के बाद से ही यह मेरे दिल और दिमाग में बसी हुई है। बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं, जो अपनी अनोखी दुनिया रचती हैं और दर्शकों को पूरी तरह उसमें डुबो देती हैं। इससे भी कम फिल्में ऐसी होती हैं, जो रिलीज के कई साल बाद भी लोगों की कल्पनाओं में जिंदा रहती हैं। यही बात इस फिल्म से जुड़ने के मौके को मेरे लिए इतना रोमांचक बनाती है।"

आलिया ने आगे कहा, ''अब इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास है। मैं सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों के साथ काम करने के लिए उत्साहित हूं। मैं लंबे समय से उनके काम की प्रशंसक रही हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शकों को भी यह काफी पसंद आएगा।''

साल 2018 में रिलीज हुई 'तुम्बाड' को शुरुआत में कम ही दर्शक मिले थे, लेकिन समय के साथ इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और आज इसे एक कल्ट क्लासिक फिल्म माना जाता है। यही वजह है कि इसके दूसरे पार्ट का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब 'तुम्बाड 2' के जरिए इस रहस्यमयी दुनिया की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा।

फिल्म में आलिया भट्ट के साथ अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। वहीं, अभिनेता और निर्माता सोहम शाह एक बार फिर इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सोहम शाह ने आलिया के फिल्म से जुड़ने पर खुशी जताते हुए कहा कि यह पूरी टीम के लिए बेहद खुशी की बात है। आलिया अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक हैं और दर्शकों को इस फिल्म में उनका बिल्कुल नया और अलग अंदाज देखने को मिलेगा।

सोहम शाह ने आगे कहा, ''हम सभी ने उनकी पहली फिल्म से लेकर अब तक शानदार अभिनय देखा है। यह उनके साथ मेरा पहला सहयोग है और मैं उनके साथ काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं। मुझे विश्वास है कि उनका इस फिल्म से जुड़ना 'तुम्बाड' की दुनिया को और भी मजबूत बनाएगा।''

'तुम्बाड 2' का निर्माण सोहम शाह फिल्म्स और पेन स्टूडियोज के बैनर तले किया जा रहा है। फिल्म का निर्देशन आदेश प्रसाद कर रहे हैं। फिल्म 3 दिसंबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/एएस