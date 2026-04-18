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Shubhangi Atre Ex Husband : तुम मेरे सच्चे प्यार थे... शुभांगी अत्रे ने दिवंगत पूर्व पति पीयूष को किया याद

तलाक के बाद निधन हुए पूर्व पति को याद कर भावुक हुईं शुभांगी अत्रे
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 19, 2026, 01:08 AM
तुम मेरे सच्चे प्यार थे... शुभांगी अत्रे ने दिवंगत पूर्व पति पीयूष को किया याद

मुंबई: पॉपुलर सिटकॉम 'भाबी जी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर सबके दिलों पर राज करने वाली शुभांगी अत्रे टीवी का पॉपुलर चेहरा बन चुकी हैं। अपने सीरियल के साथ अभिनेत्री पर्सनल लाइफ में चल रही उथल-पुथल की वजह से भी हमेशा सुर्खियों में रहीं।

पति के साथ चल रहे विवाद के बाद उन्होंने रिश्ते को खत्म करने का फैसला लिया, लेकिन बीते साल 2025 में तलाक के कुछ महीनों बाद ही पीयूष का निधन हो गया। अब शुभांगी ने अपने पूर्व पति को याद किया है और उन्हें ही अपना सच्चा प्यार बताया।

शुभांगी अत्रे ने सोशल मीडिया पर पूर्व पति पीयूष के साथ एक पुरानी फोटो शेयर की है जिसमें दोनों का काफी यंग दिख रहे हैं। पुरानी फोटो के साथ शुभांगी ने पुरानी और अच्छी यादों को भी शेयर किया है। उन्होंने पूर्व पति को ही अपना सच्चा प्यार बताया है। अभिनेत्री ने फोटो शेयर कर लिखा, "पीयूष, तुम्हारी बहुत याद आती है, भले ही जिंदगी हमें अलग-अलग रास्ते पर ले गई, लेकिन हमारे रिश्ते कभी मिट नहीं पाए, बल्कि ये हर दिन मेरे दिल में गहराई से बसे रहते हैं। कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस उनका रूप बदल जाता है और हमारा रिश्ता भी उनमें से एक है।

शुभांगी ने पीयूष को अपना सच्चा प्यार और बुरे समय की सबसे बड़ी ताकत भी बताया। अभिनेत्री ने अपनी बेटी आशी का जिक्र किया, जो अपने पिता को बहुत मिस करती है। उन्होंने लिखा, "तुम मेरे सच्चे प्यार थे, हो और हमेशा रहोगे। तुम्हारी यादें मेरी ताकत हैं, तुम्हारी मौजूदगी आज भी मुझे इस तरह घेरे रहती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्लीज मुझ पर और आशी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, तुम हमेशा मेरे दिल का हिस्सा रहोगे।"

पीयूष की मौत साल 2025 में अप्रैल के महीने में लिवर की गंभीर बीमारी के कारण हुई थी। मौत से कुछ महीनों पहले ही दोनों का तलाक हो गया था। अभिनेत्री के मुताबिक, पीयूष शराब की लत का शिकार हो गए थे और यही वजह थी कि न चाहते हुए भी दोनों को अलग होना पड़ा। अभिनेत्री की शादी साल 2003 में हुई थी।

--आईएएनएस

 

 

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