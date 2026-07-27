शूटिंग के दौरान क्या खाती हैं निहारिका चौकसे? अभिनेत्री ने शेयर किया अपना फूड सीक्रेट

मुंबई, 27 जुलाई (आईएएनएस)। टेलीविजन इंडस्ट्री की अभिनेत्री निहारिका चौकसे इन दिनों सीरियल 'तुम से तुम तक' में अपने काम को लेकर दर्शकों के दिलों में खास पहचान रखती हैं। अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि वे खाने की बहुत शौकीन हैं।

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अभिनेत्री ने बताया कि अक्सर व्यस्त शेड्यूल की वजह से उनका खाना देर से बनता है या तो खराब हो जाता है। उन्होंने जोर देते हुए बताया कि टेलीविजन इंडस्ट्री में कड़ी मेहनत की जाती है और मॉनसून में यह चुनौती और बढ़ जाती है।

उन्होंने कहा, "मैं खाने की बहुत शौकीन हूं। आमतौर पर मैं अपने साथ सूखे क्रैनबेरी और कुछ भुजिया रखती हूं और मुझे हमेशा कुछ न कुछ खाने की ज़रूरत होती है। हाल ही में, मैं प्याज, खीरा, टमाटर और नींबू के रस के साथ चना जोर गरम भी खा रही हूं। हम सभी सेट पर शॉट्स के बीच समय बिताते हुए एक साथ इसका मजा लेते हैं।"

टेलीविजन इंडस्ट्री में व्यस्त और लंबे शूटिंग शेड्यूल के बीच खानपान को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब अभिनेत्री से पूछा गया कि लंबे शूटिंग घंटों के दौरान वह अपनी डाइट कैसे मेंटेन करती हैं, तो उन्होंने कहा, "सच कहूं तो मैं अक्सर अपना ब्रेकफास्ट छोड़ देती हूं क्योंकि शूटिंग शेड्यूल की वजह से मेरा डिनर अक्सर बहुत देर से होता है। लोग कहते हैं कि आपको डिनर शाम 7:00 बजे तक खत्म कर लेना चाहिए, लेकिन हमारा पैक-अप तो बहुत देर से होता है। तो जाहिर है, मैं देर से खाती हूं। मैं अभी भी हेक्टिक रूटीन के बावजूद बैलेंस्ड डाइट बनाए रखने की पूरी कोशिश करती हूं।"

अभिनेत्री इन दिनों सीरियल 'तुम से तुम तक' में अनु शर्मा के किरदार में नजर आ रही हैं। शो को दर्शकों की तरफ से काफी प्यार मिल रहा है। यह शो मिडिल-क्लास जिंदगी की बारीकियों को दिखाता है, जिसमें परिवार के रिश्ते और सपने से लेकर परंपरा और आधुनिकता के बीच बैलेंस बनाना शामिल है, जो इसे दर्शकों के बीच सच में पसंदीदा बनाता है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस