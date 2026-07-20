'शार्क टैंक इंडिया' की नए अंदाज में वापसी, मेकर्स ने लॉन्च किया 'डोंट बी अ टोटा' कैंपेन

मुंबई, 20 जुलाई (आईएएनएस)। लोकप्रिय बिजनेस रियलिटी टेलीविजन शो 'शार्क टैंक इंडिया' छठे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। आगामी सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। हालांकि, शो ने मजेदार नया कैंपेन 'डोंट बी अ टोटा' शुरू किया है।
यह अभियान स्टार्टअप की दुनिया में फैली एक आम गलतफहमी पर ध्यान दिलाता है कि केवल बड़े-बड़े स्टार्टअप शब्द और अंग्रेजी की चमकदार शब्दावली इस्तेमाल कर लेने से कोई सफल उद्ममी नहीं बन जाता है।
इस अभियान का उद्देश्य युवाओं और नए उद्यमियों को यह समझाना है कि एक सफल व्यवसाय खड़ा करने के लिए सिर्फ स्टार्टअप की भाषा जानना ही काफी नहीं है, बल्कि सही सोच, मेहनत, समझ और लगातार सीखते रहने की भी जरूरत होती है।
मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर नए सीजन का प्रोमो वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "आपको क्या पूरा करना है, एक बिजनेस का सपना या दोपहर की नींद? 'शार्क टैंक इंडिया सीजन 6' के रजिस्ट्रेशन अब खुल गए हैं। अभी सोनी लीव ऐप पर रजिस्टर करें या बायो में दिए गए लिंक पर टैप करें।"
बोट के को-फाउंडर और ऑफय बीट के फाउंडर अमन गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अगर स्टार्टअप के शब्दों को दोहराना ही बिजनेस बनाने के लिए काफी होता है, तो हम सब तोतों में इन्वेस्ट कर रहे होते। इस कैंपेन के पीछे यही सोच है। इतने सालों में, शार्क टैंक इंडिया ने एंटरप्रेन्योरशिप की मेनस्ट्रीम बातचीत का हिस्सा बनाने में मदद की और इस पर हमें बहुत गर्व है, लेकिन कंपनी बनाना कभी भी एंटरप्रेन्योर की तरह बोलने के बारे में नहीं रहा है। यह असली समस्याओं को हल करने, अपने बिजनेस को अंदर से बाहर तक समझने और हर दिन आगे बढ़ते रहने की हिम्मत दिखाने के बारे में है। हम सीजन 6 में ठीक ऐसे ही फाउंडर्स से मिलने के लिए उत्साहित हैं।"
'शार्क टैंक इंडिया सीजन 6' के लिए रजिस्ट्रेशन अभी सोनी लीव पर खुले हैं।