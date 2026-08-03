शिल्पा शेट्टी ने चैलेंजिंग बैलेंस पोज से फैंस को दिया फिटनेस टास्क

मुंबई, 3 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हेल्दी डाइट और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देती हैं, जिसके लिए वे नियमित तौर पर रोजाना योगासन करती रहती हैं। सोमवार को उन्होंने अपने फैंस को मोटीवेट करने के लिए खास पोस्ट शेयर की।

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अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने चैलेंजिंग बैलेंस पोज किया, जो उनके लिए भी काफी मुश्किल भरा था। वीडियो में शिल्पा पहले गिरती हैं और कहती हैं, "यह बहुत मुश्किल है।"

अभिनेत्री आगे कहती हैं, "इस पोज को करने के लिए सबसे पहले सांस रोकनी होगी।" फिर शिल्पा शांत, फोकस्ड एक्सप्रेशन बनाए रखती हैं और चैलेंज पूरा करती हैं। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "थोड़ा बैलेंस कभी नुकसान नहीं पहुंचाता…इतना। अब मैं देखना चाहती हूं कि आप में से कितने लोग असल में यह कर सकते हैं।"

शिल्पा शेट्टी द्वारा किए गए पोज का नाम 'एक पाद उत्कटासन' है, जिसे पीठ के बल लेटकर किया जाता है। इस आसन को करने के दौरान एक पैर 45 से 60 डिग्री के कोण पर ऊपर उठाया जाता है। इसके नियमित अभ्यास से पेट की मांसपेशियों, पाचन तंत्र और पैरों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की बात करें, तो वे हाल ही में फिल्म 'केडी - द डेविल' में नजर आईं थी। फिल्म को कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम समेत कई भाषाओं में पैन-इंडिया स्तर पर रिलीज किया गया था। यह फिल्म 1970 और 1980 के दशक के बेंगलुरु की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें शिल्पा शेट्टी ने 'सत्यवती' नाम का एक दमदार और रेट्रो किरदार निभाया है, जिसे उन्होंने अपनी मां को श्रद्धांजलि बताया था।

फिल्म में ध्रुव सरजा, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद, रेशमा नानैया, जीशु सेनगुप्ता और नोरा फतेही भी थीं। फिल्म का संगीत अर्जुन जन्या ने बनाया था, जबकि सिनेमैटोग्राफी और एडिटिंग विलियम डेविड और संकेत अचार ने की थी।

इसी के साथ ही अभिनेत्री कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' में होस्ट के तौर पर नजर आईं थीं। शो में, सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट जोड़ियों में मुकाबला करते हैं, हर कोई कुकिंग चैलेंज और कॉमेडी सेगमेंट में एक पब्लिक फिगर को माता-पिता या बड़े बच्चे के साथ जोड़ता है।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम