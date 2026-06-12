'शाहिद और रश्मिका की जोड़ी स्क्रीन पर आग लगाने वाली है', 'कॉकटेल 2' को लेकर बढ़ा क्रेज

मुंबई, 12 जून (आईएएनएस)। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कॉकटेल 2' का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। लोग अब इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे है। इसका अंदाजा फिल्म निर्देशक होमी अदजानिया ने सोशल मीडिया पोस्ट पर फैंस द्वारा किए गए कमेंट्स के जरिए लगाया जा सकता है।

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दरअसल, होमी अदजानिया ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए। इन तस्वीरों में वह कभी शाहिद कपूर के साथ हंसी-मजाक करते नजर आते हैं तो कभी कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के साथ बातचीत करते दिखाई देते हैं। वहीं निर्देशक ने अपनी पत्नी अनाइता श्रॉफ अदजानिया की तस्वीर भी साझा की है।

इस पोस्ट के साथ होमी अदजानिया ने लिखा, ''बहुत सारे लोगों ने मुझसे बीटीएस पलों को साझा करने की मांग की थी, इसलिए मैंने यह नया पोस्ट किया। जीवन में प्यार और खुशियां बांटते रहना चाहिए और एक-दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पोस्ट में मौजूद आखिरी वीडियो को जरूर देखें कि चीजें कैसे शुरू होती हैं और क्या बन जाती हैं। यही फिल्म बनाने का जादू है।''

उनके इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे है।

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'शाहिद कपूर का लुक तो कमाल लग रहा है, फिल्म देखने का इंतजार नहीं हो रहा!'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'शाहिद और रश्मिका की जोड़ी स्क्रीन पर आग लगाने वाली है।'

अन्य यूजर्स ने लिखा, 'होमी अदजानिया हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं, ये फिल्म भी हिट होगी।', 'ये स्टारकास्ट तो ब्लॉकबस्टर है।' और 'रश्मिका हर बार दिल जीत लेती हैं।'

अगर फिल्म की बात करें तो 'कॉकटेल 2' सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल है। यह फिल्म साल 2012 में आई सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है। हालांकि इसकी कहानी पहली फिल्म से सीधे तौर पर जुड़ी नहीं है, लेकिन इसमें रिश्तों, दोस्ती और प्यार की उलझनों को नए अंदाज में दिखाया गया है। पहली फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी मुख्य भूमिकाओं में थे। उस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था।

इस बार फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है, जबकि निर्माण मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले किया गया है।

'कॉकटेल 2' 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/एएस