शबाना आजमी 'आवारापन-2' में आएंगी नजर, 14 अगस्त को फिल्म होगी रिलीज

मुंबई, 11 जून (आईएएनएस)। पर्दे पर हमेशा मजबूत और यथार्थवादी महिला किरदार निभाने वाली अभिनेत्री शबाना आजमी अब एक नए अवतार से सभी को चौंकाने के लिए तैयार हैं। 75 साल की उम्र में वह आगामी फिल्म 'आवारापन 2' में पहली बार एक नेगेटिव रोल निभाने जा रही हैं।
गुरुवार को विशेष भट्ट ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अभिनेत्री शबाना आजमी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "नफीसा सिर्फ शबाना जी ही हो सकती थीं...वह पिछले साल अपने जन्मदिन पर घर आईं, और सब कुछ अपनी जगह पर आ गया।"
विशेष भट्ट ने आगे लिखा, "नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी का इस फ्रैंजाइजी में स्वागत करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। यह पड़ाव उनके शानदार करियर का पहला खलनायकी वाला रोल होगा। वह अपने किरदार से एक बेमिसाल असर और मौजूदगी लेकर आती हैं जो कहानी को पूरी तरह से बदल देगी। 'आवारापन 2' 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।"
बताया जा रहा है कि फिल्म में अभिनेत्री का किरदार काफी मजबूत और प्रभावशाली है, जो फिल्म की पूरी कहानी और ड्रामेटिक टकराव को एक नया मोड़ देगा।
पांच दशक से ज्यादा लंबे करियर और 150 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकीं अभिनेत्री शबाना आजमी ने बहुत कम नकारात्मक किरदार निभाई हैं, लेकिन फिल्म 'आवारापन 2' में वह एक निगेटिव रोल में नजर आएंगी। इस किरदार की कल्पना पहले लेखक बिलाल सिद्दीकी ने की थी, जिसके लिए निर्माता-निर्देशक पहली पसंद के तौर पर शबाना आजमी को चुना, जो इस किरदार को पर्दे पर जीवंत करती नजर आएंगी।
ऐसा पहली बार होगा, जब शबाना आजमी 'विशेष फिल्म्स' के बैनर तले काम करती नजर आएंगी। साथ ही, इमरान हाशमी के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगी। नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित इस फिल्म में इमरान हाशमी (शिवम मलिक के रूप में) और दिशा पाटनी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।
'आवारापन 2' की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है और इसे विशेष भट्ट ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।