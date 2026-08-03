सिद्धार्थ ने की अर्नव भसीन की तारीफ, बोले- 'बिना कुछ किए ही लगते हैं असली फाइटर पायलट'

मुंबई, 3 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता सिद्धार्थ अपनी आने वाली वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' के प्रमोशन में काफी बिजी हैं। इस दौरान उन्होंने अपने को-स्टार अर्नव भसीन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अर्नव बिना किसी कोशिश के ही एक असली फाइटर पायलट जैसे दिखते हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बेहद प्रभावशाली है।

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आईएएनएस से बातचीत में सिद्धार्थ ने अपने को-स्टार्स जिमी शेरगिल, मिहिर आहूजा और बाकी कलाकारों के साथ बिताए अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान पूरी टीम के बीच जबरदस्त तालमेल था। सभी कलाकारों की अपनी अलग पहचान, अलग अंदाज और अलग व्यक्तित्व था, लेकिन अर्नव भसीन का व्यक्तित्व सबसे अलग नजर आता था।

सिद्धार्थ ने कहा, "हमारी टीम 'गोल्डन एरोज' के सभी लड़कों की अलग शख्सियत, अलग स्टाइल और अलग एनर्जी थी। हम लोग अक्सर मजाक में कहते थे कि गूफी यानी अर्नव भसीन बिना कुछ किए ही सबसे ज्यादा फाइटर पायलट जैसे लगते हैं। वह सिर्फ खड़े रहते थे और उनका पूरा व्यक्तित्व अपने आप एक पायलट जैसा दिखाई देता था।"

उन्होंने ट्रेलर के एक सीन का जिक्र करते हुए कहा, "ट्रेलर में भी एक शॉट है जिसमें हवा का एक तेज झोंका आता है और अर्नव हल्का-सा मूव करते हैं। वह छोटा सा पल भी इतना प्रभावशाली लगता है कि हम सोचते रह जाते थे कि आखिर यह हम सबसे बेहतर पायलट कैसे लग सकता है। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस अपने आप लोगों का ध्यान खींच लेती है।"

सिद्धार्थ ने आगे कहा, ''अब समझ में आता है कि अर्नव ने अपने किरदार के लिए काफी मेहनत की थी। उसने यूट्यूब पर काफी रिसर्च की और फाइटर पायलट्स के हाव-भाव, उनके चलने-फिरने और उनके आत्मविश्वास को बारीकी से समझा। वह बेहद मेहनती और ईमानदारी से काम करने वाला कलाकार है। हमारी पूरी टीम ने अपने-अपने किरदार के लिए पूरी लगन से मेहनत की और हर कलाकार ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम किया।"

उन्होंने कहा, ''हम सभी के बीच शानदार केमिस्ट्री थी। हम एक-दूसरे के साथ खूब समय बिताते थे, मजाक करते थे और एक-दूसरे की मदद भी करते थे। यही वजह है कि सीरीज में जो भाईचारा और टीम स्पिरिट नजर आएगी, वह बनावटी नहीं बल्कि बिल्कुल वास्तविक महसूस होगी।"

'ऑपरेशन सफेद सागर' सीरीज 7 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम