सूरज बड़जात्या संग पहली मुलाकात पर बोलीं अमृता राव- मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा रोल मिलेगा

मुंबई, 20 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री अमृता राव फिल्म 'विवाह' में पूनम के किरदार से आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं। अभिनेत्री ने मीडिया के साथ हुई बातचीत में बताया कि निर्देशक सूरज बड़जात्या ने उन्हें फिल्म 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' में उनके छोटे से रोल को देखकर 'विवाह' के लिए चुना था।

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अमृता राव ने बताया कि उस फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था, इसलिए उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतना बड़ा और यादगार किरदार मिलेगा।

उन्होंने फिल्म के निर्देशक सूरज बड़जात्या के साथ पहली मुलाकात का किस्सा याद करते हुए कहा, "जब मैं, पहली बार उनसे मिली थी, तो मुझे पता नहीं था कि उन्हें मुझसे क्या उम्मीदें हैं और किस रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए मैं एक मॉडर्न मुंबई की लड़की की तरह जींस और टी-शर्ट पहनकर उनसे मिलने पहुंची। लेकिन, वहां जाकर पता चला कि वह मुझे 'मधुपुर' की एक सीधी-सादी छोटे शहर की लड़की 'पूनम' का किरदार निभाने के लिए देना चाहते हैं।"

उन्होंने आगे बताया, "एक बात, मैं सच में कभी नहीं भूलूंगी कि सूरज जी ने मुझसे कहा था कि उन्हें मैं एक फिल्म में बहुत पसंद आई थी, तो उस पल मुझे लगा कि वे मेरी हिट फिल्मों की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं उन्हें 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' में पसंद आई थी। उस फिल्म में मेरा स्क्रीन टाइम मुश्किल से सात मिनट का था। यह बात मेरे लिए बेहद भावुक करने वाली थी, क्योंकि इतने छोटे से रोल ने भी सूरज बड़जात्या जैसे निर्देशक पर गहरी छाप छोड़ी थी।"

सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित फिल्म 'विवाह' में अमृता राव और शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में पूनम की सादगी और मासूमियत ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी, जो आज भी बरकरार है। महज 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारी कमाई की और अमृता-शाहिद की जोड़ी रातोंरात घर-घर की पसंद बन गई थी।

राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट की गई 'विवाह' के रोमांटिक सीन्स, डायलॉग्स और गानों का क्रेज सोशल मीडिया पर आज भी बरकरार है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम