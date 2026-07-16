सोनम वांगचुक के अनशन में शामिल होने पर कुणाल कामरा पर बरसीं देवोलीना भट्टाचार्जी, बोलीं-एजेंडा चला रहे

मुंबई, 16 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के जारी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर कॉमेडियन कुणाल कामरा की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कामरा पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस आंदोलन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाना चाहिए और खुद अनशन पर बैठना चाहिए।

Read More

देवोलीना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि यह "बहती गंगा में हाथ धोने" का एक क्लासिक मामला है और लोगों पर सोनम वांगचुक के आंदोलन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

उन्होंने लिखा, "इसे ही बहती गंगा में हाथ धोना कहते हैं। भले ही सोनम वांगचुक की जान चली जाए लेकिन हमारा एजेंडा आगे बढ़ता रहना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि अन्ना हजारे से किसे फायदा हुआ। अब इस भूख हड़ताल से छात्रों को फायदा हो या न हो लेकिन जो लूट मची है, हम उसे अपने फायदे में जरूर बदल लेंगे।"

एक्ट्रेस ने उन लोगों से भी अपील की जो विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल राजनीतिक या व्यक्तिगत संदेश देने के लिए कर रहे हैं कि वे खुद जिम्मेदारी उठाएं।

उन्होंने कहा, "अगर इतना ही है तो सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाएं और किसी तरह उन्हें खाना खिलाएं और खुद भूख हड़ताल पर बैठें।"

कामरा हाल ही में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उन्होंने एक व्यंग्यात्मक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं का जिक्र करते हुए एक मजाक भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, "सीता के पति का नाम लेकर, नीता के पति के लिए काम करते हैं।"

विरोध प्रदर्शन की बात करें तो सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वे नीट यूजी पेपर लीक समेत परीक्षा में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

इस विरोध प्रदर्शन में व्यापक सुधारों की भी मांग की गई है और मॉनसून सत्र के दौरान संसद तक शांतिपूर्ण मार्च की योजना बनाई गई है।

एक्ट्रेस की बात करें तो प्रोफेशनल तौर पर देवोलीना लंबे समय तक चलने वाले टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हो गईं। बाद में वह 'बिग बॉस 13' जैसे रियलिटी शो में भी नजर आईं।

वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा अपनी बात रखती रही हैं।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी