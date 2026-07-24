सोनी पिक्चर्स करेगी 'रामायण' का वैश्विक वितरण, नमित मल्होत्रा ने शेयर की खास जानकारी

मुंबई, 24 जुलाई (आईएएनएस)। प्राइम फोकस स्टूडियोज ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की कि फिल्म 'रामायण' का वैश्विक वितरण सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट करेगी। रामायण पर आधारित यह फिल्म एक भव्य फैंटेसी और एक्शन-एडवेंचर प्रोजेक्ट है।

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प्राइम फोकस स्टूडियोज के प्रमुख और विजुअल इफेक्ट्स कंपनी डीएनईजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नमित मल्होत्रा इस फिल्म के निर्माता हैं।

नमित मल्होत्रा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट शेयर करते हुए लिखा, "'रामायण' के लिए आज का दिन बेहद खास है। मेरा सपना था कि रामायण की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचे और अब सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हमारी साझेदारी से यह सपना साकार हो गया है। इसी वजह से अब हम फिल्म का ट्रेलर पहले तय तारीख के बजाय नई तारीख पर दुनिया भर में एक साथ लॉन्च करेंगे। भारतीय सिनेमा के 100 से अधिक वर्षों के इतिहास में यह गर्व का क्षण होगा, क्योंकि 'रामायण' भी एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म की तरह दुनिया भर में रिलीज होगी।"

उन्होंने आगे लिखा, "यह हमारे लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि इससे दुनिया भर के लोगों को भारत की समृद्ध संस्कृति और कहानियों को जानने और समझने का अवसर मिलेगा। यह हम सभी के लिए गर्व और उत्साह की बात है। मैं 'रामायण' के सभी प्रशंसकों और इस प्रोजेक्ट पर भरोसा करने वाले सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से यह संभव हो पाया। हमारे देश के युवा ही हमारा भविष्य हैं। आइए, हम सभी मिलकर अपने भविष्य को बेहतर और सुरक्षित बनाने की पूरी कोशिश करें। जय हिंद।"

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में दुनिया के कई अनुभवी फिल्म विशेषज्ञ शामिल हैं।

फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता हांस जिमर और ए.आर. रहमान ने तैयार किया है। एक्शन दृश्यों की जिम्मेदारी टेरी नोटरी और गाय नॉरिस संभाल रहे हैं, जबकि प्रोडक्शन डिजाइन की जिम्मेदारी रैम्से एवरी और रवि बंसल ने संभाली है। इसके अलावा दुनिया भर के हजारों कलाकार, डिजाइनर और तकनीकी विशेषज्ञ भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस