सामंथा रुथ प्रभु ने फैंस के साथ शेयर किया खास फोटो-वीडियो, कहा- जून फेयरीटेल जैसा रहा

मुंबई, 3 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु ने जून महीने की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए और कहा कि यह महीना "किसी फेयरीटेल जैसा" था। उन्होंने अपने फिटनेस रूटीन, शांति भरी छुट्टियों और अपने प्यारे पालतू जानवरों व पति के साथ बिताए पलों की झलकियां दिखाईं।

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अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सामंथा ने कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए और कैप्शन में बस इतना लिखा, "जून किसी फेयरीटेल जैसा था।" एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, "सैम।"

पहली तस्वीर में सामंथा आइवरी रंग के खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाले एथनिक कपड़ों में ग्रेसफुली पोज देती नजर आईं। एक और तस्वीर में वह बिस्तर पर आराम कर रही थीं और उनके दो पालतू कुत्ते उनके पास ही लेटे हुए थे।

उन्होंने जिम में वर्कआउट करते हुए अपना एक वीडियो शेयर करके फैंस को अपने फिटनेस रूटीन की झलक भी दिखाई, जिसमें उनका बेबी बंप भी साफ दिख रहा था।

इन तस्वीरों और वीडियो में वेलनेस रिट्रीट, खूबसूरत नजारे, खाने-पीने के पल, किताबें और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ खास पल भी शामिल थे।

कुछ तस्वीरों में उनके पति और फिल्ममेकर राज निदिमोरु भी नजर आए।

हाल ही में, 'मा इंटी बंगारम' की सक्सेस मीट के दौरान मीडिया से बात करते हुए एक्ट्रेस ने घोषणा की कि वह अपने मौजूदा काम पूरे करने के बाद मैटरनिटी ब्रेक लेंगी।

सामंथा ने इवेंट में कहा, "'मा इंटी बंगारम' के बाद, अपनी हालत को देखते हुए मुझे थोड़ा ब्रेक लेना होगा। मुझे मैटरनिटी लीव लेनी होगी। उसके बाद मैं अपने फैंस के लिए एक और फिल्म के साथ वापसी करूंगी।"

कुछ दिन पहले, उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म के सक्सेस सेलिब्रेशन के दौरान सामंथा के वीडियो और तस्वीरों में उन्हें फिटेड सफेद बॉडीकॉन टॉप और ब्लू डेनिम पहने देखा गया था, जिससे उनके बेबी बंप को देखकर उनकी प्रेग्नेंसी की चर्चा शुरू हो गई थी।

खबरों के मुताबिक, उनके बच्चे का जन्म इस साल दिसंबर में होने वाला है।

पर्सनल लाइफ की बात करें तो सामंथा की शादी फिल्ममेकर राज निदिमोरु से हुई है, जो मशहूर डायरेक्टर जोड़ी 'राज एंड डीके' का हिस्सा हैं और जिन्होंने हिट स्ट्रीमिंग सीरीज 'द फैमिली मैन' बनाई है। सामंथा को शो के दूसरे सीजन में 'राजी' का किरदार निभाने के लिए काफी तारीफ मिली थी।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस