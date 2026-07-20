सेहत और लुक्स पर चर्चा के बीच सलमान खान का स्वैग बरकरार, बोले-'आप लोगों की तबीयत कैसी है?'

मुंबई, 21 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी सेहत और लुक को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं का जवाब अपने खास अंदाज और हाजिरजवाबी से दिया है।

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आलोचनाओं का सीधे जवाब देने के बजाय, सुपरस्टार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कीं और सवाल को ही लोगों पर वापस डाल दिया। सलमान ने अपनी कुछ ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे डार्क कपड़ों और काउबॉय कैप में नजर आ रहे हैं। पोस्ट के साथ एक खास कैप्शन भी था, "आप लोगों की तबीयत कैसी है?"

यह पोस्ट एक्टर के स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) ऑफिस में दिखने के कुछ समय बाद आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

इस इवेंट के वीडियो पर ऑनलाइन कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। कई लोगों ने 60 साल के एक्टर की सेहत को लेकर चिंता जताई। वहीं कुछ लोगों ने उनके लुक का मजाक भी उड़ाया और कहा कि उन पर उम्र का असर दिखने लगा है।

एक यूजर ने लिखा, "सलमान खान बूढ़े हो गए हैं। वे 60 साल के हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। कोई कितना भी बड़ा स्टार क्यों न हो, समय का असर तो दिखता ही है।"

एक यूजर ने कमेंट किया, "यह देखकर सच में दुख होता है। उनकी आंखों में साफ दिख रहा है कि वे कितने थके हुए और अस्वस्थ लग रहे हैं।"

एक यूजर ने सवाल किया, "दोस्तों, सलमान खान को क्या हुआ है? जरा उनका चेहरा तो देखो।"

एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "90 के दशक के सभी एक्टर्स में सलमान खान पर उम्र का असर सबसे ज्यादा दिखा है। शॉर्टकट और स्टेरॉयड लेने का यही नतीजा होता है। बच्चों, फिट रहो, हेल्दी खाना खाओ और नैचुरल बॉडी बनाओ। अपनी आने वाली फिल्मों में यह आदमी अपने फैंस के साथ सबसे बड़ा धोखा यह करेगा कि भारी वीएफएक्स का इस्तेमाल करके अपनी सूजी हुई, 'उबली हुई' जैसी बॉडी को छिपाएगा और उन बेवकूफों को यकीन दिलाएगा कि यह सब असली है।"

सुपरस्टार को अपने फैंस का भी साथ मिला, जिनमें से कई लोगों ने उम्र को लेकर मजाक उड़ाने की आलोचना की। एक यूज़र ने लिखा, "सलमान खान को कुछ नहीं हुआ है। यह बिना मेकअप के 60+ उम्र का एक आम इंसान है।"

काम की बात करें तो, सलमान अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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