रूपाली गांगुली ने सतीश शाह के साथ 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के दिन किए याद, कहा- बहुत याद करती हूं...

मुंबई, 2 जुलाई (आईएएनएस)। टीवी सुपरस्टार रूपाली गांगुली पुरानी यादों में खो गईं जब उन्होंने मशहूर सिटकॉम 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में सतीश शाह के साथ अपने यादगार ऑन-स्क्रीन पलों का एक फैन-मेड वीडियो शेयर किया।

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एक फैन द्वारा बनाए गए इस वीडियो में रूपाली (मोनिशा के रोल में) और सतीश शाह (इंद्रवदन साराभाई के रोल में) के कुछ सबसे पसंदीदा सीन दिखाए गए हैं।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए रूपाली गांगुली ने लिखा, "उन्हें बहुत-बहुत-बहुत याद करती हूं......."

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में सतीश शाह ने प्यारे, हाजिर-जवाब और शरारती इंद्रवदन साराभाई का रोल निभाया था, जो साराभाई परिवार के मुखिया थे।

अमीर परिवार से होने के बावजूद इंद्रवदन अक्सर अपनी बहू मोनिशा (रूपाली गांगुली) के लिए नरम दिल दिखाते थे और अपनी मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड पत्नी माया साराभाई (रत्ना पाठक शाह) के खिलाफ अक्सर मोनिशा का साथ देते थे।

आतिश कपाड़िया द्वारा बनाए गए और हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस किए गए शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' का प्रसारण मूल रूप से 2004 से 2006 तक हुआ था और बाद में 2017 में इसका डिजिटल दूसरा सीजन आया।

इस शो की स्टार कास्ट में सतीश शाह, रत्ना पाठक शाह, रूपाली गांगुली, सुमित राघवन (साहिल साराभाई के रोल में), राजेश कुमार (रोसेश साराभाई के रोल में) और देवेन भोजानी (दुष्यंत पेंटर के रोल में) शामिल थे।

सतीश शाह की बात करें तो, 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के अलावा, यह एक्टर 'जाने भी दो यारो', 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो', 'ओम शांति ओम' और 'फना' जैसी फिल्मों के साथ-साथ 'ये जो है जिंदगी' जैसे क्लासिक टीवी शो में अपने यादगार किरदारों के लिए जाने जाते थे। जानकारी के लिए बता दें कि सतीश शाह का 25 अक्टूबर, 2025 को 74 साल की उम्र में निधन हो गया।

अंतिम संस्कार के दौरान, 'साराभाई वर्सेस साराभाई' की पूरी कास्ट और क्रू - जिसमें रूपाली गांगुली, सुमित राघवन, राजेश कुमार, देवेंद्र भोजानी, जेडी मजेठिया और आतिश कपाड़िया शामिल थे - ने शो का मशहूर टाइटल ट्रैक गाकर एक्टर को आखिरी विदाई दी थी।

--आईएएनएस

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