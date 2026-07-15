रानी मुखर्जी को मिलेगा मानद डॉक्टरेट, बोलीं- 'सिनेमा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक रहा है'

मुंबई, 15 जुलाई (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा की दमदार अभिनेत्रियों में शुमार रानी मुखर्जी ने अपने तीन दशक लंबे फिल्मी करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं, जिन्होंने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि समाज के कई अहम मुद्दों को भी उठाए। अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है।

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ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित ला ट्रोब यूनिवर्सिटी उन्हें मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित करेगी। यह सम्मान उन्हें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) 2026 के दौरान दिया जाएगा। इस उपलब्धि पर रानी ने कहा कि सिनेमा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक रहा है और इसी ने उन्हें जीवन को अलग-अलग नजरिए से समझना सिखाया।

रानी मुखर्जी ने इस सम्मान पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ''ला ट्रोब यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। सिनेमा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक रहा है। मैंने हमेशा माना है कि अच्छी कहानियां लोगों के भीतर संवेदनाएं जगाने, जरूरी विषयों पर बातचीत शुरू करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखती हैं।''

रानी मुखर्जी को यह मानद उपाधि 14 अगस्त 2026 को मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा होगा। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों और समाज के वंचित वर्गों के लिए उनके लंबे समय से किए जा रहे सामाजिक कार्यों को भी मान्यता देता है।

अपने सम्मान को लेकर रानी मुखर्जी ने कहा, "इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न लंबे समय से दुनिया के सामने भारतीय सिनेमा की बेहतरीन तस्वीर पेश करता रहा है। ऐसे प्रतिष्ठित मंच पर यह सम्मान मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं ला ट्रोब यूनिवर्सिटी और आईएफएफएम की पूरी टीम की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। यह मेरे लिए बेहद यादगार पल है।"

रानी ने अपने फिल्मी सफर को याद करते हुए कहा, ''मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे ऐसे किरदार निभाने का अवसर मिला, जिनके जरिए मैं संघर्ष, हिम्मत, जुनून और उम्मीद जैसी भावनाओं को पर्दे पर दिखा सकीं। इंसानी कहानियां हमेशा मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती रही हैं। हर किरदार ने मुझे कुछ नया सिखाया। ऑस्ट्रेलिया और आईएफएफएम से मिला यह सम्मान मैं अपने देश भारत और दुनिया भर के उन सभी लोगों को समर्पित करती हूं, जिनके प्यार और भरोसे ने मुझे एक अभिनेत्री के रूप में आगे बढ़ने की ताकत दी। दर्शकों के प्यार ने ही मेरी जिंदगी को इतना समृद्ध बनाया है।''

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 का आयोजन 13 से 23 अगस्त तक किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीके/एएस