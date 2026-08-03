'रामायण' में साई पल्लवी को लेकर विवाद पर दीपिका चिखलिया बोलीं-'फिल्म रिलीज के बाद सब उन्हें अपना लेंगे'

मुंबई, 3 अगस्त (आईएएनएस)। इन दिनों निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' काफी चर्चाओं में है। इसमें अभिनेत्री साई पल्लवी को माता सीता के किरदार में लिए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। अब इस पूरे विवाद पर रामानंद सागर की साल 1987 में प्रसारित 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Read More

आईएएनएस से खास बातचीत में जब दीपिका चिखलिया से पूछा गया कि सोशल मीडिया पर साई पल्लवी की तुलना आपसे की जा रही है और कई लोग यह कह रहे हैं कि वह माता सीता के किरदार में फिट नहीं बैठतीं, इस सवाल का जवाब देते हुए दीपिका ने कहा कि वह इस प्रतिक्रिया को किसी विवाद की तरह नहीं, बल्कि दर्शकों के प्यार के रूप में देखती हैं।

उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि यह लोगों का प्यार है। अरुण गोविल, मैंने और सुनील लहरी समेत हमारी पूरी टीम ने दर्शकों के दिलों और दिमाग पर इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि लोगों के लिए हमें उन किरदारों से अलग करके देखना आसान नहीं है। इसलिए अगर आज कोई नया कलाकार वही भूमिका निभाता है, तो दर्शकों के मन में तुलना होना स्वाभाविक है। शुरुआत में थोड़ा भ्रम या असमंजस जरूर रहेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब फिल्म रिलीज होगी और लोग कलाकारों का काम देखेंगे, तो वे उन्हें भी स्वीकार कर लेंगे।''

गौरतलब है कि इससे पहले एक इंटरव्यू में दीपिका चिखलिया ने कहा था, ''तुलसीदास की रामायण में माता सीता के जिस स्वरूप का वर्णन मिलता है, साई पल्लवी उससे पूरी तरह मेल नहीं खातीं। ग्रंथों में माता सीता का वर्णन बादाम जैसी आंखों, विशेष कद-काठी, बालों और रंग-रूप के साथ किया गया है। कहीं भी यह उल्लेख नहीं मिलता कि माता सीता के बाल घुंघराले थे, जैसे साई पल्लवी के हैं।''

इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी।

हालांकि बाद में एक पॉडकास्ट में दीपिका ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा, ''मैंने साई पल्लवी की कई फिल्में देखी हैं और वह बेहद प्रतिभाशाली और मेहनती अभिनेत्री हैं। उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और मैं उनके काम की हमेशा सराहना करती हूं।''

बता दें कि निर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि यश रावण के किरदार में नजर आएंगे। वहीं, साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं। बड़े बजट की इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है।

--आईएएनएस

पीके/पीएम