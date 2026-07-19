पत्नी की उम्र का एहसास हुआ तो लगा, मैं सच में उसके लिए बहुत बूढ़ा हूं : जोश डुहामेल

लॉस एंजिल्स, 19 जुलाई (आईएएनएस)। हॉलीवुड एक्टर जोश डुहामेल ने उस पल के बारे में बात की है जब उन्हें अपनी और अपनी पत्नी की उम्र के अंतर का एहसास किसी जबरदस्त झटके की तरह हुआ।

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एक्टर ने उस पल के बारे में बताया जब उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी, ऑड्रा मारी के लिए 'बहुत बूढ़े' हैं। 53 साल के एक्टर ने बताया कि उनकी एक छोटी बहन है, कैसिडी, जो लगभग उनकी पत्नी की उम्र की ही है।

एक्टर 'द हनीड्यू विद रयान सिक्लर' पॉडकास्ट पर आए थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बहन की बचपन की एक फोटो देखी, जिससे उन्हें अपनी और 32 साल की ऑड्रा मारी के बीच उम्र के अंतर का एहसास हुआ।

इस कपल ने चार साल तक डेटिंग करने के बाद 2022 में शादी की। एक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी और उनकी बहन का जन्म बस 'कुछ महीनों के अंतर' पर हुआ था।

उन्होंने 'द हनीड्यू विद रयान सिक्लर' पॉडकास्ट पर कहा, "कैसिडी आने वाली थी, और मैं माइनॉट स्टेट यूनिवर्सिटी में फुटबॉल खेल रहा था। साइडलाइन पर वार्म-अप कर रहा था। और मुझे याद है कि मैंने स्टैंड्स की तरफ देखा, और मैंने अपनी मां को देखा। और मैंने सोचा, 'अरे, क्या मेरी मां प्रेग्नेंट हैं?' मैं 21 साल का था, और वह एक और बच्चे को जन्म देने वाली थीं। और मैंने सोचा, 'हे भगवान, आप मजाक कर रही हैं!' तो, अब हमें यह बात अच्छी लगती है।"

फिर एक्टर ने बताया कि 21 साल की उम्र में उनकी एक फोटो है जिसमें वह 'छोटे से बच्चे' कैसिडी को गोद में लिए हुए हैं। "मैंने फोटो देखी, और अपनी पत्नी को देखा, और कहा, 'पता है, तुम और कैसिडी बिल्कुल एक ही उम्र के हो, क्या यह अच्छी बात है या बुरी बात? मुझे पक्का नहीं पता'। (मैंने ऑड्रा से कहा), 'उफ, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत बूढ़ा हूं'। उनकी उम्र में सच में बस कुछ महीनों का अंतर है। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था जब तक कि मैंने वह फोटो नहीं देखी। मैंने सोचा, 'एक मिनट रुको'।"

एक्टर ने हाल ही में बताया कि शुरू में उन्होंने ऑड्रा को डेट करने के विचार को खारिज कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके लिए 'बहुत छोटी' हैं, लेकिन जल्द ही उन्होंने उनका मन बदल दिया। 'द स्किनी कॉन्फिडेंशियल' पॉडकास्ट पर उन्होंने कहा, "मेरे घर पर एक बारबेक्यू पार्टी थी... वह और मैं संपर्क में थे क्योंकि मुझे पता था कि वह नॉर्थ डकोटा से हैं और उन्होंने मिस यूएसए (ब्यूटी पेजेंट) में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। मैं उन्हें डेट करने के इरादे से नहीं बुला रहा था, क्योंकि सच कहूं तो वह मेरे लिए बहुत कम उम्र की थीं।"

--आईएएनएस

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