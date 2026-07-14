पति श्रीराम के प्यार में डूबीं माधुरी दीक्षित, खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर बयां किए जज्बात

मुंबई, 14 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने मंगलवार को अपने पति डॉ. श्रीराम नेने के साथ कुछ यादगार तस्वीरें साझा करते हुए अपने जज्बात बयां किए।

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अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कुछ यादें उन लोगों की वजह से सच में खास बन जाती हैं जिनके साथ हम उन्हें शेयर करते हैं। तस्वीरों में माधुरी गुलाबी रंग की साड़ी में सोलो पोज देती हुई दिख रही हैं।

एक अन्य तस्वीर में वह अपने पति डॉ. श्रीराम नेने के साथ रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रही हैं, जबकि एक तस्वीर में वह उन्हें पीछे से गले लगाती नजर आ रही हैं। इसके अलावा अभिनेत्री के कई कैंडिड सोलो शॉट्स भी शामिल हैं, जिनमें वह अपने खास अंदाज और ग्रेस के साथ पोज देती दिख रही हैं।

तस्वीरों के साथ माधुरी ने लिखा, "कुछ पल इसलिए खास होते हैं, क्योंकि वे हम किसी अपने के साथ बिताते हैं।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो माधुरी दीक्षित हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डार्क क्राइम-कॉमेडी फिल्म 'मां बहन' में नजर आई हैं। फिल्म में उन्होंने रेखा नाम की एक मध्यमवर्गीय मां का किरदार निभाया है, जिसकी दो बेटियां जया (तृप्ति डिमरी) और सुषमा (धरना दुर्गा) हैं। फिल्म में रवि किशन, गीतांजलि कुलकर्णी, अरुणोदय सिंह और शार्दुल भारद्वाज भी अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म की कहानी समाज के ढोंग और विधवा महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच पर व्यंग्य करती है। इसकी कहानी एक ऐसे घर और मोहल्ले के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां कोई भी राज ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह पाता। घटनाक्रम तब नया मोड़ लेता है, जब मां-बेटी की रसोई में एक लाश मिलती है। इसके बाद अपराध को छिपाने की कोशिशों के बीच हास्य और रोमांच से भरपूर घटनाएं सामने आती हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस