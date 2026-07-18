प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर 'वाराणसी' से सामने आया 'मंदाकिनी' का फर्स्ट लुक

मुंबई, 18 जुलाई (आईएएनएस)। ग्लोबल आइकन अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के जन्मदिन के मौके पर निर्देशक एस.एस. राजामौली समेत फिल्म वाराणसी की टीम ने अभिनेत्री का पहला लुक जारी किया, जिसमें उन्हें फिल्म में उनके किरदार मंदाकिनी के रूप में दिखाया गया है।

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मशहूर निर्देशक एस.एस राजामौली ने इंस्टाग्राम पर प्रियंका की दो तस्वीरें शेयर कीं। पहली तस्वीर में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इंटेंस अवतार में नजर आ रही हैं। काले रंग की कॉर्सेट-स्टाइल आउटफिट में अभिनेत्री तीखे एक्सप्रेशन दे रही हैं। गर्म, एम्बर लाइट वाले बैकग्राउंड के सामने यह तस्वीर मंदाकिनी के किरदार के पावरफुल साइड की ओर इशारा करती है।

वहीं, दूसरी तस्वीर में प्रियंका बेफिक्र और मस्तमौला अंदाज में हैं। व्हाइट क्रॉप टॉप, ब्लैक कार्गो पैंट और कंधों पर बेज जैकेट पहने एक्ट्रेस हाथ फैलाकर हवा में उछलती हुई दिख रही हैं।

अभिनेत्री की मुस्कान, उनके कैरेक्टर का जिक्र राजामौली ने अपने कैप्शन में किया। उन्होंने लिखा, "जब वह मुस्कुराती है तो बहुत प्यारी और सुकून देने वाली लगती है और जब नहीं मुस्कुराती, तो उसके गुस्से और तेवर आग जैसे लगते हैं।"

इसी के साथ ही, प्रियंका चोपड़ा के सह-कलाकार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री का पहला लुक शेयर किया।

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा आगामी फिल्म 'वाराणसी' के साथ भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। इसमें उनके साथ महेश बाबू 'रुद्र' नाम का एक कैरेक्टर निभा रहे हैं, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन 'कुंभा' विलेन का किरदार निभाते दिखेंगे। प्रियंका चोपड़ा फिल्म में 'मंदाकिनी' का रोल कर रही हैं।

फिल्म का टाइटल शुरू में 'ग्लोबट्रॉटर' बताया जा रहा थाऔर आखिरकार पिछले साल 13 नवंबर को हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में हजारों एक्साइटेड फैंस की मौजूदगी में एक बड़े इवेंट में इसका खुलासा किया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि यह फिल्म अगले साल अप्रैल में रिलीज की जाएगी।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी