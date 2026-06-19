परिवार संग छुट्टियां मना रहीं रूपाली गांगुली, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

मुंबई, 19 जून (आईएएनएस)। टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने अपने परिवार के साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। अभिनेत्री ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्हें अपने बेटे रुद्रांश को तस्वीरें खिंचवाने के लिए धमकाना पड़ा और भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना पड़ा।

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रूपाली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर छुट्टियों के दौरान परिवार के साथ बिताए खास पलों की कई तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में एक खूबसूरत फैमिली पोर्ट्रेट, कुछ सहज और यादगार पल, साथ ही अभिनेत्री की सोलो तस्वीरें भी शामिल हैं।

एक तस्वीर में रूपाली हल्के नीले रंग के को-ऑर्ड सेट में सनग्लासेस और स्टाइलिश एक्सेसरीज के साथ पोज देती नजर आ रही हैं।दूसरी तस्वीर में अभिनेत्री अपनी मां, पति अश्विन के. वर्मा, बेटे रुद्रांश और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नजर आ रही हैं।

रूपाली गांगुली ने कैप्शन में लिखा, "खूब मेहनत करो और उससे भी ज्यादा छुट्टियों का आनंद लो। फैमिली वेकेशन मोड ऑन... जल्द आ रहा है। बस पोज करो... या यूं कहें कि पोज देने की कोशिश करो।"

'साराभाई वर्सेज साराभाई' में अपने लोकप्रिय किरदार मोनिशा के अंदाज में रूपाली ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "बर्थडे की फोटो अभी पोस्ट करना... ओह, कितना मिडिल क्लास! रुद्रांश को धमकी देकर और इमोशनल ब्लैकमेल करके फोटो खिंचवाना... ओह, कितना सोफिस्टिकेटेड!"

टेलीविजन की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शुमार रूपाली गांगुली का टीवी शो 'अनुपमा' में निभाए गए उनके किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई है।

इसके अलावा वह 'संजीवनी', 'भाभी' और 'कहानी घर-घर की' जैसे कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों में भी नजर आ चुकी हैं। खास तौर पर 'साराभाई वर्सेज साराभाई' में मोनिशा के किरदार ने उन्हें मनोरंजन जगत की बेहतरीन अभिनेत्रियों में स्थापित किया।

रूपाली गांगुली प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अनिल गांगुली की बेटी हैं। उन्होंने बचपन से ही मनोरंजन जगत में काम करना शुरू कर दिया था।

--आईएएनएस

एसडी/वीसी