ओम' के सेट पर ममूटी, धनुष और टीम ने नेशनल अवॉर्ड जीत का मनाया खास जश्न

चेन्नई, 19 जुलाई (आईएएनएस)। हॉरर थ्रिलर फिल्म 'ब्रह्मयुगम' में शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीतने वाले मलयालम सुपरस्टार 'ममूटी' और एक्टिंग व डायरेक्शन के लिए दो नेशनल अवॉर्ड जीत चुके अभिनेता 'धनुष' ने रविवार को अपनी आने वाली फिल्म 'ओम' के सेट पर जश्न मनाया। इस मौके पर दोनों कलाकारों ने नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी और एडिटर कलाईवानन के साथ मिलकर केक काटा और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाया।

Read More

ममूटी ने अपने 'एक्स' टाइमलाइन पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें चारों नेशनल अवॉर्ड विजेता अपनी आने वाली तमिल फिल्म 'ओम' के सेट पर एक साथ केक काट रहे थे। उन्होंने लिखा, "ओम के सेट पर धनुष, केपी राजकुमार और आर. कलाईवानन के साथ हमारे नेशनल अवॉर्ड जीतने का एक छोटा सा जश्न। सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं।"

जहां 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में कार्तिक आर्यन के साथ ममूटी को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर चुना गया, वहीं 'ओम' के डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी ने अपनी शानदार तमिल फिल्म 'अमरन' के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता। यह फिल्म मेजर मुकुंद वरदराजन की जिंदगी पर आधारित थी।

'अमरन' के लिए एडिटर कलाईवानन को बेस्ट एडिटिंग का अवॉर्ड भी मिला, जो 'ओम' पर भी काम कर रहे हैं।

तमिल स्टार धनुष ने दो नेशनल अवॉर्ड, एक तमिल फिल्म 'रायन' के लिए और दूसरा 'कैप्टन मिलर' के लिए, जीतें। 'रायन', जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था, उसे बेस्ट तमिल फीचर फिल्म चुना गया, जबकि 'कैप्टन मिलर' के लिए उन्हें स्पेशल मेंशन अवॉर्ड मिला।

जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी ने इस साल जून में बताया था कि मलयालम सुपरस्टार ममूटी 'ओम' में कार्तिकेयन नाम का किरदार निभा रहे हैं। राजकुमार पेरियासामी ने तब यह भी बताया था कि फिल्म की 60 से 65 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी है।

उन्होंने कहा था, "मुझे यकीन है कि यह फिल्म इससे जुड़े सभी लोगों के लिए एक खास सफर होगी। हम शूटिंग जारी रखे हुए हैं और फिल्म अच्छी तरह से आकार ले रही है।"

यह फिल्म इस साल 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के टाइटल में 'चैप्टर 1' टैगलाइन है, जिससे संकेत मिलता है कि इसका सीक्वल भी आ सकता है। हालांकि, राजकुमार पेरियासामी ने साफ किया कि पहला भाग अपने आप में पूरा होगा।

मेकर्स द्वारा पहले जारी किए गए टाइटल टीजर से पता चला था कि 'ओम' की कहानी उन लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है जो गुजारे के लिए लाल चंदन (रेड सैंडर्स) काटते हैं। धनुष खुद एक लकड़हारे का किरदार निभा रहे हैं। टीजर में पुलिसकर्मियों को अवैध रूप से लाल चंदन काट रहे लकड़हारों को पकड़ते हुए दिखाया गया था। जैसे ही उन्होंने बंदूक की नोक पर श्रमिकों को बंधक बना लिया, धनुष को उनके बचाव में आते देखा गया...

फिल्म, जिसमें साई पल्लवी और श्रीलीला नायिकाएं हैं, का संगीत साई अभ्यंकर ने दिया है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी एजिल अरासु द्वारा की गई है। फिल्म का संपादन कलाईवनन आर ने किया है और वेशभूषा काव्या श्रीराम ने बनाई है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम