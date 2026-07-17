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ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने गृह राज्य मंत्री से मिलकर मांगा न्याय, एसआईटी गठित करने की अपील

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 17, 2026, 03:35 PM
ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने गृह राज्य मंत्री से मिलकर मांगा न्याय, एसआईटी गठित करने की अपील

मुंबई, 17 जुलाई (आईएएनएस)। एक्ट्रेस संचिता उगले के सुसाइड केस में एक नया मोड़ आया है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्लूए) के प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री से मुलाकात कर अभिनेत्री सुसाइड केस की एसआईटी जांच की मांग की।

एआईसीडब्लूए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को एक नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्लूए) के प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री, योगेश रामदास कदम से मुलाकात की और एक्ट्रेस संचिता उगले के सुसाइड केस की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समय पर जांच करने के लिए तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाने की रिक्वेस्ट की।"

उन्होंने आगे लिखा, "मीटिंग के दौरान, एआईसीडब्लूए प्रेसिडेंट ने गृह राज्य मंत्री से आग्रह किया कि वे यह पक्का करें कि केस के हर पहलू की एक स्वतंत्र एसआईटी के जरिए अच्छी तरह से जांच हो, ताकि सच्चाई जनता के सामने आए और संचिता उगले के परिवार को न्याय मिले। मामले को गंभीरता से लेते हुए, गृह राज्य मंत्री योगेश रामदास कदम ने तुरंत मीरा-भायंदर के पुलिस कमिश्नर को सही कानूनी कार्रवाई शुरू करने, मामले की पूरी जांच करने और जल्द से जल्द सरकार को एक पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्लूए) गृह राज्य मंत्री योगेश रामदास कदम का इस गंभीर मामले पर तुरंत कार्रवाई करने, संवेदनशीलता दिखाने और जांच के लिए तुरंत निर्देश देने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता है।"

जारी किए गए नोट में आखिर में लिखा गया, "एआईसीडब्लूए मंत्री के इस कमिटमेंट की बहुत तारीफ करता है कि उन्होंने यह पक्का किया कि मामले की जांच सही तरीके, ट्रांसपेरेंट और बिना देर किए हो। एसोसिएशन संचिता उगले के परिवार को न्याय दिलाने में उनका पूरा साथ देने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और जब तक सच सामने नहीं आ जाता और न्याय नहीं मिल जाता, तब तक अधिकारियों के साथ सहयोग करता रहेगा।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम