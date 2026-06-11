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न्यूयॉर्क की सड़कों पर रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी का दिखा खास अंदाज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 11, 2026, 04:09 PM
न्यूयॉर्क की सड़कों पर रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी का दिखा खास अंदाज

मुंबई, 11 जून (आईएएनएस)। एक्टर-प्रोड्यूसर जैकी भगनानी पत्नी रकुल प्रीत सिंह के साथ न्यूयॉर्क यात्रा पर हैं। जैकी भगनानी ने गुरुवार को अपने इस खास वेकेशन की कुछ बेहद प्यारी और अनदेखी झलकियां फैंस के साथ शेयर की।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह को साथ में समय बिताते हुए देखा जा सकता है। दोनों के बीच केमिस्ट्री साफ झलक रही है। एक तरफ जहां दोनों स्टाइलिश लुक में एक-दूसरे के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ तस्वीरों में यह कपल बेहद कूल और मजेदार पोज देता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

दोनों ने अपनी सोलो तस्वीरें भी शेयर की। जैकी ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "दुनिया में अपने सबसे पसंदीदा इंसान रकुल प्रीत सिंह के साथ मेरे पसंदीदा शहर की कुछ और झलकियां।"

जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह की तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही हैं। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। शादी के बाद से ही दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर कर कपल गोल्स देते रहते हैं।

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की बात करें, तो वे हालिया रिलीज फिल्म 'पती पत्नी और वो दो' में नजर आई थीं। फिल्म में रकुल प्रीत सिंह वन विभाग की कर्मी नीलोफर खान की भूमिका में हैं, जो मुख्य अभिनेता के इर्द-गिर्द बुनी गई 'कॉमेडी ऑफ एरर्स' और गलतफहमियों का हिस्सा बनती हैं।

फिल्म को लेकर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ दर्शक इसे हल्की-फुल्की और मनोरंजक कॉमेडी मान रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि फिल्म का शोर-शराबा और कमजोर कहानी निराश करती है।

एक्ट्रेस अब एस. शंकर द्वारा निर्देशित 'इंडियन 3' में नजर आएंगी। यह फिल्म 1996 की 'इंडियन' का सीक्वल है और इसमें कमल हासन भी अहम भूमिका में हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम