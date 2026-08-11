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नवरात्रि लोगों को संगीत, भक्ति और जश्न के जरिए एक साथ लाती है : फाल्गुनी पाठक

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(Updated )
नवरात्रि

मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। गायिका फाल्गुनी पाठक शारदीय नवरात्रि उत्सव के साथ वापसी करने के लिए तैयार हैं। गायिका ने बताया कि यह संगीत और जश्न मनाने के साथ-साथ गहरा मतलब रखता है। नवरात्रि एक भावना है, जो लोगों को संगीत, भक्ति और जश्न के जरिए एक साथ लाती है। फाल्गुनी पाठक ने इस साल जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में परफॉर्म करने को लेकर भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की और कहा कि यह जगह दर्शकों को और भी बड़े पैमाने पर जश्न मनाने का मौका देगी।

फाल्गुनी पाठक ने कहा, "नवरात्रि हमेशा मेरे लिए एक त्योहार से कहीं ज्यादा रही है। यह एक ऐसी भावना है, जो लोगों को संगीत, भक्ति और जश्न के जरिए एक साथ लाती है। इस त्योहार पर पीढ़ियों को एक साथ गाते, नाचते और जिंदगीभर चलने वाली यादें बनाते देखना बहुत खास होता है।"

उन्होंने कहा, "मैं जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में नवरात्रि उत्सव के लिए वापस आकर सच में बहुत खुशकिस्मत और उत्साहित हूं। यह एक ऐसी जगह है, जो हमें बिना किसी रुकावट के और बड़े पैमाने पर जश्न मनाने का मौका देती है। इन नौ रातों को हजारों लोगों के साथ शेयर करने जैसा कुछ नहीं है, जो उसी खुशी, एनर्जी और परंपरा के लिए एक साथ आते हैं। मैं एक बार फिर सभी के साथ जश्न मनाने का इंतजार नहीं कर सकता।"

नवरात्रि उत्सव मुंबई में शहर के सबसे बड़े नवरात्रि सेलिब्रेशन में से तौर पर लौटेगा। ट्राइब एंटरटेनमेंट और अल्फोनसो स्टूडियोज द्वारा ऑर्गनाइज किया गया। यह कार्यक्रम 11 से 19 अक्टूबर नौ दिन तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में चलेगा, जिसमें गरबा आइकन फाल्गुनी पाठक सेलिब्रेशन के दौरान हर रात लाइव परफॉर्म करेंगी।

शोवेन शाह, फाउंडर और ट्राइबवाइव एंटरटेनमेंट के सीइओ ने कहा, "नवरात्रि उत्सव को एक ऐसे अनुभव के तौर पर देखा जाता है, जो भारत का सबसे पसंदीदा त्योहार है और इसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन और एग्जिक्यूशन के जरिए और बेहतर बनाए। अल्फांसो स्टूडियोज के साथ, हमें एक ऐसे इवेंट को वापस लाने पर गर्व है जो हर पीढ़ी के दर्शकों के लिए एक यादगार सेलिब्रेशन बन गया है। फाल्गुनी पाठक के एक प्रीमियम इनडोर सेटिंग में सभी नौ रातों में लाइव परफॉर्म करने के साथ, नवरात्रि उत्सव 2026 एक बार फिर ऐसा अनुभव देगा जो पहले कभी नहीं हुआ।"

वैभव कनाबर और सौमित्र भातखलकर, को-फ़ाउंडर्स, वेस्ट एवेन्यू रियल्टी, नवरात्रि उत्सव 2026 के टाइटल स्पॉन्सर्स ने कहा, "फाल्गुनी पाठक का नवरात्रि उत्सव एक आइकॉनिक सेलिब्रेशन है, जो पीढ़ियों से चलता चला जा रहा है और मुंबई की भावना से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे लिए यह एसोसिएशन ऐसे अनुभव बनाने में हमारे विश्वास का एक स्वाभाविक विस्तार है जो लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएं।"

--आईएएनएस

एनएस/पीएम