नीट विवाद पर सीजेपी के प्रदर्शन में पहुंची पूनम पांडे, 'मुझे पॉलिटिक्स का 'पी' भी नहीं पता, मैं सिर्फ छात्रों के लिए आई हूं'

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम पांडे सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक और छात्रों की समस्याओं को लेकर सरकार से तुरंत कड़े कदम उठाने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए पूनम ने साफ किया कि वह किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत नहीं, बल्कि पूरी तरह से छात्रों का समर्थन करने यहां आई हैं।

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प्रदर्शन स्थल पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूनम पांडे ने कहा, ''मैं एक चीज साफ-साफ बोलना चाहूंगी कि यह प्रदर्शन शुरू से ही बच्चों का था और अब भी बच्चों का ही है। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ छात्रों का समर्थन करने और उनके हक की लड़ाई लड़ने आई हूं। मुझे पॉलिटिक्स का 'पी' भी नहीं पता। मैं बस उन बच्चों के लिए आई हूं जिन्होंने पेपर लीक और सिस्टम से परेशान होकर आत्महत्या की है। मैं उनके न्याय के लिए खड़ी हूं।''

उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक या धार्मिक रंग न दिया जाए और इसे छात्रों का ही मुद्दा रहने दिया जाए।

संघर्ष के दिनों को याद करते हुए पूनम ने कहा, ''मेरे पिता एक सिक्योरिटी गार्ड थे और उनकी सैलरी सिर्फ 7,000 रुपये थी। वह रात की शिफ्ट में काम करते थे। उस समय हमारे पास स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा इतनी महंगी है कि एक गरीब परिवार इसका खर्च नहीं उठा पाता। आज के दौर में जब बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और उनके मां-बाप पेट काटकर पैसे जुटाते हैं, उसके बाद अगर पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो उन पर क्या गुजरती होगी? ऐसे हालातों में बच्चों के दिमाग में आत्महत्या के ख्याल आते हैं। दुख की बात है कि हम इस मुख्य मुद्दे को छोड़कर हिंदू-मुस्लिम जैसे बेकार के विषयों पर बहस कर रहे हैं।''

पूनम पांडे ने सरकार को घेरते हुए कहा, ''लोकतांत्रिक देश में जनता को अपनी समस्याओं पर जवाब मांगने का अधिकार है। मेरी सरकार से अपील है कि हम यहां के नागरिक हैं और हमारा पूरा हक बनता है कि हम जवाब मांगें। छात्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और इस मुद्दे को भटकाने के बजाय उन परिवारों के बारे में सोचना चाहिए, जो इस पूरे मामले से प्रभावित हुए हैं।''

बता दें कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके समर्थक कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पीके/पीएम