म्यूजिक डायरेक्टर डी इम्मान ने पिता से कहा, मेरे गाइड-ताकत और प्रेरणा बनने के लिए धन्यवाद!

चेन्नई, 16 जून (आईएएनएस)। नेशनल अवॉर्ड विजेता म्यूजिक डायरेक्टर डी. इम्मान ने मंगलवार को अपने पिता के लिए जन्मदिन की एक प्यारी सी शुभकामना लिखी, जिसमें उन्होंने अपने "गाइड, ताकत और प्रेरणा" बनने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया।

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अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपने पिता के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए इम्मान ने लिखा, "मेरे प्यारे पिता को जन्मदिन की बधाई। आपका प्यार, समझदारी, संस्कार और अटूट साथ ही मेरी जिंदगी और सफर की नींव रहे हैं। आज मुझे जो भी आशीर्वाद मिला है, वह हमारे परिवार के लिए आपके त्याग और दुआओं का ही नतीजा है। मेरे गाइड, मेरी ताकत और मेरी प्रेरणा बनने के लिए आपका शुक्रिया।"

मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ने अपने पिता के लिए खुशियों और आशीर्वाद से भरे साल की कामना की। उन्होंने लिखा, "आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और ईश्वर के भरपूर आशीर्वाद की हमेशा कामना करता हूं।"

बता दें कि तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर में से एक इम्मान ने इस साल अप्रैल में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में 24 साल पूरे किए हैं। पिछले साल, म्यूज़िक डायरेक्टर ने अपने फैंस का उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की फिल्म 'तमिलन' के 23 साल पूरे होने के मौके पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले इमान ने पिछले साल कहा था, "तेईस साल पहले, मैंने विजय और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'तमिलन' के साथ म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा था। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह मेरी ज़िंदगी को कितना बदल देगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मन में सिर्फ़ आभार का भाव होता है। मेरे फैंस, मेंटर्स और शुभचिंतकों, आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस सफर को यादगार बनाने के लिए आपका शुक्रिया।

इम्मान सिर्फ सुपरहिट गाने देने और नेशनल अवॉर्ड जीतने के लिए ही चर्चा में नहीं रहे हैं। वे पूरे शरीर के अंग दान (ऑर्गन डोनेशन) के लिए खुद को रजिस्टर करने के अपने फैसले को लेकर भी चर्चा में रहे हैं।

पिछले साल जनवरी में अपने जन्मदिन पर, म्यूज़िक डायरेक्टर ने एक्स पर लिखा था, "मेरे जन्मदिन के मौके पर मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं भेजी हैं। मैं लंबे समय से कई चीजें करना चाहता था। इस जन्मदिन पर मैंने पूरे शरीर के अंग दान (ऑर्गन डोनेशन) के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला किया।"

म्यूजिक डायरेक्टर ने आगे कहा कि चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्हें डोनर कार्ड भी मिल गया है।

इम्मान ने कहा, "मेरे जाने के बाद, मेरे शरीर के सभी अंग उन लोगों को दान कर दिए जाएंगे, जिन्हें उनकी ज़रूरत है। ऐसा करके मुझे एक अद्भुत बात पता चली कि कोई व्यक्ति अपने समय के बाद भी जीवित रह सकता है।"

म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें खुशी होगी अगर उनके शरीर के अंग दान करने के फैसले से दूसरे लोग भी अंग दान के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित हों।

--आईएएनएस

ओपी/एएस