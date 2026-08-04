'मिर्जापुर: द मूवी' का पहला गाना 'दो नंबरी' रिलीज, दिखी कालीन-मुन्ना भईया की झलक

मुंबई, 4 अगस्त (आईएएनएस)। बहुप्रतीक्षित क्राइम-एक्शन ड्रामा फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' का पहला गाना 'दो नंबरी' मंगलवार को मेकर्स ने रिलीज कर दिया गया है। यह गाना फिल्म के किरदारों की हल्की-सी झलक देखने को मिल रही है।

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गानो को हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक, धंधा न्योलीवाल ने कंपोज, लिखा और गाया है। उन्होंने अपने गाने के अंदाज, हिट गानों, और दमदार स्टेज परफॉर्मेंस से फैंस के बीच खास पहचान बनाई है।

यह गाना दर्शकों को फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' की झलक पेश करता है। इसमें सीरीज के सबसे पॉपुलर किरदार देखने को मिलते हैं, जिनमें गुड्डू पंडित (अली फजल), मुन्ना भैया (दिव्येंदु), और कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) शामिल हैं।

'मिर्जापुर: द मूवी' लोकप्रिय क्राइम-एक्शन वेब सीरीज का बड़े पर्दे का रूपांतरण है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा और रविकिशन के अलावा श्वेता त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता गौर, सुशांत सिंह, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, कुलभूषण खरबंदा, सोनल चौहान, प्रमोद पाठक और अनंग्शा बिस्वास अहम भूमिका में नजर आएंगे।

'मिर्जापुर: द मूवी' का निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज द्वारा किया जा रहा है। फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है जबकि कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। इस प्रोजेक्ट को फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषाओं में 4 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

वेब सीरीज 'मिर्जापुर' 2018 में रिलीज हुई थी और भारत की सबसे प्रभावशाली स्ट्रीमिंग सीरीज में से एक बन गई, जिसने डिजिटल दौर में क्राइम ड्रामा को एक नई परिभाषा दी। यह उत्तर प्रदेश के कानून-विहीन इलाके पर आधारित थी। इसमें सत्ता की लड़ाई, पारिवारिक दुश्मनी, राजनीति और हिंसा के साथ-साथ यादगार किरदार और बेहतरीन कहानी कहने का अंदाज शामिल है।

महत्वाकांक्षा और बदले की भावना के इसके दमदार चित्रण ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया, जिससे इसके डायलॉग, सीन और किरदार सोशल मीडिया और पॉपुलर कल्चर में खूब शेयर किए गए। इस सीरीज ने भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म को मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित करने में भी मदद की और क्रिएटर्स को गहरे और क्षेत्र-विशेष की कहानियों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी