'मेरा दिल, मेरी सब कुछ...', मां नीतू कपूर के जन्मदिन पर रिद्धिमा का प्यार भरा पोस्ट

मुंबई, 8 जुलाई (आईएएनएस)। ऋषि कपूर की बेटी और एक्ट्रेस-बिजनेसवुमन रिद्धिमा कपूर साहनी ने 8 जुलाई को अपनी मां, मशहूर एक्ट्रेस नीतू कपूर को जन्मदिन की दिल से बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशकों की यादगार तस्वीरों का एक कलेक्शन शेयर किया।

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अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, रिद्धिमा ने अपनी मां के साथ खास पलों की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। रील के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "हैप्पी बर्थडे मां - मेरा दिल, मेरी सब कुछ। आपसे बहुत प्यार करती हूं।"

इस बर्थडे ट्रिब्यूट में एक पुरानी तस्वीर भी शामिल थी जिसमें नीतू ने बच्ची रिद्धिमा को अपनी गोद में लिया हुआ था। एक और तस्वीर में मां-बेटी की जोड़ी हाल ही में बाहर घूमने के दौरान साथ पोज देती हुई दिखीं। रिद्धिमा ने नीतू के बचपन के दिनों की एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की, जब वह फिल्म 'दो कलियां' में चाइल्ड आर्टिस्ट थीं।

उन्होंने एक फैमिली फोटो भी शेयर की जिसमें वह खुद, नीतू और बेटी समायरा जन्मदिन के सेलिब्रेशन के दौरान साथ दिख रही थीं।

रिद्धिमा ने नीतू कपूर के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हुए सेलिब्रेशन की झलक भी दिखाई, जिसमें नीतू, रिद्धिमा और दामाद भरत साहनी के साथ मुस्कुराती हुई नजर आईं।

नीतू कपूर (जिन्हें पहले नीतू सिंह के नाम से जाना जाता था) की बात करें तो वह हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक रही हैं। एक्ट्रेस ने फिल्मों में अपना सफर 'बेबी सोनिया' नाम से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया था। 1974 में 'जहरीला इंसान' फिल्म में ऋषि कपूर के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू करने से पहले, वह 'सूरज', 'दस लाख' और 'दो कलियां' जैसी फिल्मों में नजर आई थीं।

एक्ट्रेस ने 1970 और 1980 के दशक में कई सफल फिल्में दीं, जिनमें 'खेल खेल में', 'रफू चक्कर', 'कभी-कभी', 'अमर अकबर एंथनी', 'द ग्रेट गैम्बलर', 'काला पत्थर', 'याराना' और 'दूसरा आदमी' जैसी फिल्में शामिल हैं।

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि नीतू और ऋषि कपूर को अपने करियर के शुरुआती सालों में साथ काम करते हुए प्यार हो गया था। उनका रोमांस उन फिल्मों के सेट पर परवान चढ़ा जिनमें उन्होंने साथ काम किया था। इस जोड़े ने 22 जनवरी, 1980 को शादी की और उनके दो बच्चे हुए - रिद्धिमा कपूर साहनी और एक्टर रणबीर कपूर।

शादी के बाद, नीतू ने अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। एक्टिंग से लगभग 26 साल दूर रहने के बाद, उन्होंने 'लव आज कल' (2009) में एक स्पेशल अपीयरेंस के साथ वापसी की और फिर ऋषि कपूर के साथ 'दो दूनी चार' (2010) में एक अहम भूमिका निभाई।

उन्हें आखिरी बार हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'दादी की शादी' में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर देखा गया था। इसी फिल्म से उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया था।

--आईएएनएस

पीआईएम/पीएम