'मुझे लगा, अब यह मेरी जगह नहीं रही', रियलिटी शो से दूरी बनाने की सुनिधि चौहान ने बताई वजह

मुंबई, 21 जुलाई (आईएएनएस)। अपनी दमदार आवाज और शानदार गायिकी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान ने फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। उन्होंने कई सिंगिंग रियलिटी शोज में जज की भूमिका भी निभाई। हालांकि, पिछले कुछ सालों से उन्होंने ऐसे शोज से दूरी बनाई हुई है। ऐसे में उनके फैंस सोशल मीडिया पर इसकी वजह लगातार पूछ रहे है, लेकिन अब सुनिधि ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है।

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अभिनेता शेखर सुमन के चैट शो 'शेखर टुनाइट' में उन्होंने खुलकर बताया कि आखिर किस वजह से उन्होंने जज की कुर्सी छोड़ने का फैसला किया।

बातचीत के दौरान शो को होस्ट शेखर सुमन ने बताया कि सुनिधि चौहान हमेशा विवादों से दूर रही हैं। पहले वह कई सिंगिंग रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आती थीं, लेकिन अब काफी समय से उन्होंने ऐसे शोज से दूरी बना ली है। इस पर सुनिधि ने कहा कि यह फैसला किसी और का नहीं, बल्कि पूरी तरह उनका अपना था।

सुनिधि ने कहा, ''मैं बहुत लंबे समय तक रियलिटी शोज का हिस्सा रही, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब यह मेरी जगह नहीं है। इसलिए मैंने खुद ही ऐसे शोज करना बंद कर दिया।''

जब शेखर सुमन ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या बदल गया, जिसके बाद उन्हें लगा कि अब रियलिटी शो उनके लिए सही जगह नहीं हैं, तो इस पर सुनिधि ने संगीत की दुनिया में आए बदलावों को मुख्य कारण बताया।

उन्होंने कहा, ''यह बहुत दुख की बात है। पहले ऑटो-ट्यून या मेलोडाइन का इस्तेमाल सिर्फ गानों में एक खास इफेक्ट देने के लिए होता था, ताकि फिल्मों या एल्बम के गानों को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अब यही तकनीक रियलिटी शोज तक पहुंच गई है, जो बिल्कुल गलत है। यहां सब कुछ वास्तविक होना चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों का मकसद असली प्रतिभा को सामने लाना होता है। जब मैंने देखा कि यह सब वहां भी होने लगा है, तो मुझे लगा कि चीजें गलत दिशा में जा रही हैं और मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकती।''

बातचीत के दौरान शेखर सुमन और सुनिधि चौहान ने लाइव परफॉर्मेंस के दौरान कलाकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की। शेखर ने सिंगर केके और सोनू निगम से जुड़े कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या उन्हें भी कभी स्टेज पर ऐसे किसी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है।

इस पर सुनिधि ने कहा कि वह खुद को बेहद खुशकिस्मत मानती हैं कि उनके साथ आज तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा, ''मैं बहुत लकी हूं क्योंकि आज तक मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कभी नहीं हुआ। लोगों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है। सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि सम्मान भी दिया है।''

--आईएएनएश

पीके/एएस