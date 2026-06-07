'मुझे बहुत गुस्सा आया था', सीरीज में डेनेरेस की मौत पर भड़की थीं एमिलिया क्लार्क, सालों बाद बयां किया दर्द

मुंबई, 7 जून (आईएएनएस)। फैंटेसी सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोन्स' के कई किरदार आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। इनमें डेनेरेस तारगारयेन का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसे ब्रिटिश अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क ने निभाया था। हालांकि, सीरीज के आखिरी सीजन में डेनेरेस के साथ जो हुआ, उसने सिर्फ दर्शकों को ही नहीं, बल्कि खुद एमिलिया क्लार्क को भी हैरान कर दिया था। अब अभिनेत्री ने उस पल को याद करते हुए खुलासा किया है कि जब उन्हें अपने किरदार के अंत के बारे में पता चला तो वह बेहद गुस्से में थीं।

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एमिलिया क्लार्क ने एक बातचीत के दौरान बताया कि डेनेरेस तारगारयेन का अंत जिस तरह दिखाया गया, वह उससे खुश नहीं थीं। सीरीज में डेनेरेस को 'मदर ऑफ ड्रैगन्स' के रूप में दिखाया गया था और यह किरदार पूरी दुनिया में बेहद लोकप्रिय हुआ था। एमिलिया ने साल 2011 से 2019 तक इस भूमिका को निभाया और इस किरदार ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई।

सीरीज के आखिरी एपिसोड में डेनेरेस की मौत दिखाए जाने का फैसला लंबे समय तक चर्चा में रहा था। कहानी के अनुसार, जॉन स्नो, जिसका किरदार किट हैरिंगटन ने निभाया था, राज्य को बचाने के लिए डेनेरेस की हत्या कर देता है।

एमिलिया ने कहा, ''इस मोड़ ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। डेनेरेस के आखिरी शब्द जॉन स्नो के लिए थे। दोनों मिलकर दुनिया को बेहतर बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल जॉन स्नो उसे मार देता है।''

अभिनेत्री ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा, ''मुझे यह बेहद अजीब लगा था। डेनेरेस ने जॉन स्नो के लिए सब कुछ किया, यहां तक कि उसके लिए शहरों को भी तबाह कर दिया, लेकिन आखिर में उसी ने उसे मार दिया। उस समय मैं इस फैसले से बेहद नाराज थीं। मेरे लिए अपने किरदार के इस अंत को अपनाना आसान नहीं था।''

एमिलिया ने कहा, ''जब मैंने पहली बार आखिरी सीजन की स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मैं छुट्टियों से वापस लौटी थीं। फोन ऑन करते ही मुझे स्क्रिप्ट मिली और मैं उसे पढ़ने बैठ गईं। पूरी कहानी पढ़ने के बाद मैं इतनी हैरान रह गईं कि कुछ समय तक समझ ही नहीं पाईं कि आगे क्या करना है। मैं घर से बाहर निकल गईं और कई घंटों तक अकेले घूमती रहीं। उस दौरान मैं अपनी चाबियां, फोन और कई जरूरी चीजें तक भूल गई थीं, क्योंकि मेरा ध्यान पूरी तरह कहानी पर था।''

एमिलिया ने बताया, ''किसी भी प्रोजेक्ट के खत्म होने पर कलाकार भावुक हो जाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। मेरे लिए यह सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि जीवन और करियर का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। यही वह सीरीज थी जिसने मुझे दुनिया भर में पहचान दिलाई।''

एमिलिया ने कहा, ''जब शो समाप्त हुआ, उसी दौरान कोरोना महामारी भी शुरू हो गई थी। इन दोनों घटनाओं का असर मेरे मानसिक और भावनात्मक जीवन पर पड़ा। मुझे समझने में कई साल लग गए कि इस सीरीज का उनके जीवन में कितना बड़ा महत्व था। आज भी मैं पूरी तरह यह नहीं समझ पाती कि यह अनुभव कितना खास और अनोखा था।''

--आईएएनएस

पीके/डीकेपी