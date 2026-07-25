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माहिका शर्मा : इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन, मॉडलिंग-एक्टिंग का रुख, हार्दिक पंड्या से नाम जुड़ने पर मिली लोकप्रियता

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 25, 2026, 01:07 PM
माहिका शर्मा : इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन, मॉडलिंग-एक्टिंग का रुख, हार्दिक पंड्या से नाम जुड़ने पर मिली लोकप्रियता

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। मॉडल और अभिनेत्री माहिका शर्मा अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन करने के बाद माहिका ने मॉडलिंग और एक्टिंग का रुख किया। हालांकि, उनकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या को डेट करने के कारण हुआ।

माहिका का जन्म 26 जुलाई, 1994 को हरियाणा में हुआ। हालांकि, उनकी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली स्थित नेवी चिल्ड्रन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में पूरी की।

माहिका ने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कई जगह इंटरशिप भी की। हालांकि, इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने करियर का आगाज एक फ्रीलांसर के तौर पर की।

माहिका इसके बाद रैपर रागा की एक म्यूजिक वीडियो में नजर आईं और फिर कुछ फिल्मों में उन्होंने छोटी भूमिकाएं भी निभाईं। वह तनिष्क, वीवो जैसे बड़े ब्रांड्स की ओर से विज्ञापनों में भी दिखाई दीं। एक्टिंग के साथ-साथ माहिका ने कई मशहूर फैशन डिजाइनर के लिए रैंप वॉक किया, जिसमें तरुण तहिलियानी, मनीष मल्होत्रा, रितु कुमार और अमित अग्रवाल जैसे बड़े नाम भी शामिल रहे।

साल 2024 में माहिका को इंडियन फैशन अवॉर्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर अवॉर्ड भी मिला। वहीं, माहिका एले मैग्जीन मॉडल ऑफ द सीजन भी रह चुकी हैं। माहिका योगा टीचर भी हैं।

हालांकि, माहिका सबसे ज्यादा चर्चा में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या से जुड़ने के बाद आईं। माहिका द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में हार्दिक की एक झलक नजर आई और उनका जर्सी नंबर 23 भी लिखा हुआ नजर आया। हालांकि, अपने 32वें जन्मदिन से पहले ही हार्दिक ने माहिका के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने रिलेशन को ऑफिशियल कर दिया।

इसके बाद माहिका को मैदान पर हार्दिक के साथ कई बार देखा गया। माहिका की कुछ तस्वीरों को खींचने के अंदाज को लेकर हार्दिक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर स्टोरी शेयर करते हुए नाराजगी जाहिर की थी।

--आईएएनएस

एसएम/एबीएम