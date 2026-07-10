मुंबई में दोस्त राघव जुयाल की बर्थडे पार्टी में पहुंचे आर्यन खान

मुंबई, 10 जुलाई (आईएएनएस)। डायरेक्टर आर्यन खान, जो सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे के तौर पर भी मशहूर हैं, 9 जुलाई को मुंबई में अपने दोस्त और एक्टर-डांसर राघव जुयाल के जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान वे बहुत कम ही लोगों के बीच नजर आए।

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आईएएनएस के शूट किए गए एक वीडियो में आर्यन खान को पार्टी से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कैजुअल काले कपड़े पहने थे- काली टी-शर्ट के ऊपर काली जैकेट और साथ में हल्के नीले रंग की डेनिम जींस। वे ज्यादा लाइमलाइट से दूर ही रहे।

राघव जुयाल खुद आर्यन को बाहर तक छोड़ने आए थे। वीडियो में राघव को आर्यन के साथ बाहर आते हुए देखा जा सकता है। क्लिप में पार्टी के कुछ और लोग और सिक्योरिटी स्टाफ भी आर्यन के साथ बाहर आते हुए दिखे।

आर्यन और राघव की दोस्ती की बात करें तो दोनों के बीच गहरा रिश्ता है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने आर्यन की डायरेक्टोरियल डेब्यू नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में साथ काम किया है।

इस सीरीज में राघव ने परवेज का रोल निभाया था, जो मुख्य किरदार आसमान सिंह (लक्ष्य ने निभाया) का सबसे अच्छा दोस्त था।

आर्यन खान द्वारा बनाई, लिखी और डायरेक्ट की गई 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज थी। इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था और सात एपिसोड वाली यह नेटफ्लिक्स सीरीज 18 सितंबर, 2025 को रिलीज हुई थी।

यह सीरीज एक उभरते हुए एक्टर की कहानी के जरिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर एक नजर डालती है, जो फेम, दोस्ती, रिश्तों और बॉलीवुड की पॉलिटिक्स के बीच अपना रास्ता बनाता है।

सीरीज में लक्ष्य, बॉबी देओल, सहर बंबा, राघव जुयाल, मोना सिंह, मनोज पाहवा और कई सेलिब्रिटीज के कैमियो रोल शामिल थे।

शाहरुख खान ने भी शो में एक कैमियो रोल किया था। सुपरस्टार के तौर पर बॉबी देओल की परफॉर्मेंस की दर्शकों ने काफी तारीफ की।

सीरीज को क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से ही बहुत अच्छे रिव्यू मिले।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस