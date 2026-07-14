मुंबई लौटे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद और बेटों संग मनाने गए थे वेकेशन

मुंबई, 14 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद और अपने बेटों, रेहान और रिदान रोशन के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के बाद मंगलवार सुबह मुंबई लौटते दिखे।

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मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आईएएनएस द्वारा शूट किए गए एक वीडियो में, एक्टर को कैजुअल ऑल-ब्लैक आउटफिट पहने टर्मिनल से बाहर निकलते देखा गया।

सुपरस्टार ने एक ब्लैक कैप, एक व्हाइट टी-शर्ट के ऊपर एक फुल-स्लीव ब्लैक टी-शर्ट, मैचिंग जॉगर्स और स्नीकर्स, और कमर पर एक स्वेटशर्ट और एक क्रॉस-बॉडी बैग पहना हुआ था।

उनके कुछ कदम पीछे उनके बेटे रेहान और रिदान अपने पिता की गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ चल रहे थे, जो उनके साथ तकिए और ट्रैवल का जरूरी सामान लिए हुए दिखीं।

ऋतिक और सबा की बात करें, तो दोनों पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में हैं और अक्सर फिल्म स्क्रीनिंग, फैमिली गैदरिंग और पब्लिक इवेंट्स में एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं।

सबा का ऋतिक के बेटों, रेहान और रिदान के साथ भी अच्छा रिश्ता है, जो अक्सर कपल के साथ छुट्टियों और आउटिंग पर जाते हैं।

सुपरस्टार ने पहले इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान से शादी की थी। इस एक्स कपल ने 2000 में शादी की और 2013 में अलग होने की घोषणा की। उनका तलाक 2014 में फाइनल हुआ।

ऋतिक और सुज़ैन तलाकशुदा होने के बावजूद एक दोस्ताना रिश्ता बनाए हुए हैं और अपने बच्चों की को-पेरेंटिंग करते रहते हैं।

इतने सालों में, दोनों ने अक्सर अपने बच्चों को प्रायोरिटी देने की बात की है और करीबी दोस्त बने हुए हैं।

सुजैन फिलहाल एक्टर अर्सलान गोनी के साथ रिलेशनशिप में हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऋतिक-सबा और सुजैन-अर्सलान दोनों कपल के बीच अच्छे रिश्ते हैं और वे अक्सर साथ में छुट्टियां मनाते हैं।

वर्क फ्रंट पर, ऋतिक रोशन को आखिरी बार वाईआरएफ की अल्फा फिल्म में एक कैमियो रोल में देखा गया था। सबा आजाद बॉबी देओल स्टारर बंदर में देखी गई थीं।

--आईएएनएस

पीआईएम/पीएम