केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले अनुपम खेर, बोले- 'ऐसे व्यक्तित्व से हर मुलाकात कुछ नया सीखने का मौका देती है'

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात की कुछ खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं। इस पोस्ट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।

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दरअसल, अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस मुलाकात की दो तस्वीरें शेयर की। पहली तस्वीर में वह अमित शाह को शॉल ओढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में दोनों एक साथ बैठकर बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ अनुपम खेर ने शानदार कैप्शन भी लिखा।

अनुपम खेर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ''भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात का सौभाग्य मिला। उनके स्नेह, आत्मीय आतिथ्य और अपनापन के लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूं। देश, समाज, संस्कृति, सिनेमा और जीवन के अनेक विषयों पर उनसे लंबी और बेहद सार्थक बातचीत हुई। उनकी विषयों पर गहरी पकड़, अद्भुत स्मरण शक्ति और विचारों की स्पष्टता सचमुच प्रेरणादायक है। ऐसे व्यक्तित्व से हर मुलाकात कुछ नया सोचने और सीखने का मौका देती है। आदरणीय अमित शाह जी, आपका समय, आपका स्नेह और जहां मैं बैठा था, वहां विराजमान हनुमान जी की मूर्ति मेरे लिए सदैव स्मरणीय होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।''

अनुपम खेर हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने अभिनय से कई दशकों तक दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म 'सारांश' से की थी, जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग पिता का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने 'कर्मा', 'तेजाब', 'राम लखन', 'चांदनी', 'डैडी', 'दिल', 'डर', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'हम आपके हैं कौन', 'कुछ कुछ होता है', 'वीर-जारा', 'ए वेडनसडे', 'स्पेशल 26', 'एमएस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी' और 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' जैसी फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं।

हिंदी फिल्मों के अलावा अनुपम खेर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया है। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म 'बेंड इट लाइक बेकहम', 'लस्ट, कॉशन' और 'सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक' जैसी फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा वह एक निर्देशक के तौर पर भी फिल्म 'ओम जय जगदीश' और 'तन्वी द ग्रेट' बना चुके हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम