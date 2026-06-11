कृति सेनन, शाहिद और रश्मिका की 'कॉकटेल 2' का काउंटडाउन शुरू, मजेदार वीडियो आया सामने

मुंबई, 11 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड कलाकारों कृति सेनन, रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म 'कॉकटेल-2' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। यह फ्रेश स्टारकास्ट प्रमोशन का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस बीच, फिल्म के डायरेक्टर होमी अदजानिया ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक बेहद मजेदार पोस्ट शेयर किया, जिसने फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है।

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इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई वीडियो और तस्वीरों में फिल्म के बीटीएस के नजारे शामिल हैं। तस्वीरों में जहां फिल्म के कुछ यादगार पल दिख रहे हैं, वहीं वीडियो में निर्देशक होमी अदजानिया कलाकारों को सीन समझाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही, आखिरी स्लाइड में कृति का एक शानदार वीडियो शामिल है, जिसमें डायरेक्टर खुद उन्हें सीन करके दिखा रहे हैं।

होमी अदजानिया ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "मुझसे पहले कभी भी इतनी बार फोटो-वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कहा गया, इसलिए लीजिए, आपके सामने पेश है एक और पोस्ट।"

उन्होंने आगे लिखा, "प्यार और खुशियां बांटते रहिए और साथ ही एक-दूसरे के प्रति दयालुता भी बनाइए और आखिरी वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें, जिसमें दिखाया गया है कि चीजें कैसे शुरू होती हैं और आखिर में क्या बन जाती हैं। यही तो फिल्म निर्माण का जादू है।"

होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल-2' आज की पीढ़ी के रिश्तों (जैसे सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, बेंचिंग और इमोशनल बर्नआउट) पर आधारित है। फिल्म की कहानी शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के उलझे हुए संबंधों और आज की पीढ़ी के प्यार के समीकरणों को दिखाती है।

फिल्म की कहानी आज की जनरेशन के इमोशनल बर्नआउट और इंस्टेंट ग्रैटीफिकेशन वाले दौर में सच्चे रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में प्यार और दोस्ती के बीच के अंतर को मिटाते हुए दिखाया गया है, जहां तीनों मुख्य किरदारों के बीच का तनावपूर्ण और भावनात्मक रूप से गहरा रिश्ता कहानी का मुख्य आधार है। यह 2012 में आई सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है। यह फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम