करण जौहर ने मनीष मल्होत्रा को दी बधाई, बोले- 'आपने भारतीय फैशन को दुनिया के मंच पर नई पहचान दिलाई'

मुंबई, 9 जुलाई (आईएएनएस)। फिल्ममेकर करण जौहर और मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दोस्ती काफी गहरी है। दोनों ने कई सालों तक साथ काम किया है। इस बीच करण ने मनीष मल्होत्रा के लंबे और शानदार सफर को याद करते हुए उनके लिए एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे मनीष ने सिर्फ फैशन की दुनिया में ही नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की सोच और अंदाज को भी बदलने का काम किया है।

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करण जौहर ने गुरुवार को मनीष मल्होत्रा के लेटेस्ट फैशन शो का एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी दोस्ती के सफर को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पहली फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में साथ काम करने से दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हुआ।

करण ने लिखा, ''कुछ सफर सालों से नहीं, बल्कि सपनों से मापे जाते हैं और मनीष मल्होत्रा का सफर भी ऐसा ही है। मैं उनकी इस यात्रा का गवाह हूं और कई बार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला हूं।''

करण ने मनीष के शुरुआती करियर को याद करते हुए लिखा, ''साल 1990 में उन्होंने फिल्म 'स्वर्ग' से कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय सिनेमा में कपड़ों और किरदारों को पेश करने के अंदाज को बदल दिया। साल 1995 में मनीष ने फिल्म 'रंगीला' के लिए पहला फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतकर कॉस्ट्यूम डिजाइन की दुनिया में एक नई पहचान बनाई।''

अपनी और मनीष की दोस्ती का जिक्र करते हुए करण ने कहा, ''हम दोनों की पहली साझेदारी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' से हुई थी। यह फिल्म मेरे करियर के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसने हमारी दोस्ती को और भी मजबूत किया। पर्दे पर शुरू हुई यह साझेदारी धीरे-धीरे निजी रिश्ते में बदल गई और आज भी हम दोनों गहरे दोस्त हैं।''

करण ने आगे मनीष के फैशन ब्रांड का जिक्र करते हुए कहा, ''साल 2004 में मनीष ने अपने नाम से फैशन ब्रांड शुरू किया, जिसने दुनियाभर में भारतीय फैशन को नई पहचान दिलाई। अपने डिजाइन्स के जरिए उन्होंने किरदारों को एक अलग व्यक्तित्व दिया, लोगों को आत्मविश्वास दिया और भारतीय कल्चर को नई पहचान दिलाई।''

उन्होंने कहा, ''साल 2000 का दशक मनीष मल्होत्रा का दौर था। उन्होंने भारतीय कारीगरों की कला, देश के कपड़ों, संस्कृति और सिनेमा को दुनिया के बड़े मंचों तक पहुंचाया। दुबई फैशन वीक से लेकर मेट गाला जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों तक भारतीय डिजाइन की पहचान बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है।''

करण ने अपने मेट गाला अनुभव को भी याद किया और लिखा कि साल 2026 में मेट गाला में उनकी पहली उपस्थिति मनीष की वजह से एक खास याद बन गई। उन्होंने इसके लिए मनीष का धन्यवाद भी किया।

करण ने मनीष मल्होत्रा के नए कलेक्शन 'मां' की तारीफ करते हुए कहा, ''पेरिस हाउट कल्चर वीक के आधिकारिक कैलेंडर में शामिल होना एक बड़ा मुकाम है। मनीष का दिल हमेशा अपनी जड़ों, भारतीय विरासत और उन कारीगरों से जुड़ा रहा है, जो अपने हाथों से सपनों को आकार देते हैं। यह कलेक्शन मनीष के अब तक के काम से बिल्कुल अलग है।''

करण जौहर ने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा, ''मुझे उस लड़के पर गर्व है, जिसने सिर्फ कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनने का सपना नहीं देखा, बल्कि भारतीय फैशन को दुनिया के बड़े मंचों तक पहुंचाने का सपना देखा।''

उन्होंने मनीष को बधाई देते हुए कहा कि जब जुनून और मेहनत साथ आते हैं, तो इतिहास बनता है।

बता दें कि करण जौहर और मनीष मल्होत्रा की दोस्ती बॉलीवुड की सबसे चर्चित दोस्तियों में से एक है। मनीष मल्होत्रा ने करण जौहर की कई चर्चित फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं, जिनमें 'कुछ कुछ होता है', 'कभी खुशी कभी गम', 'कल हो ना हो' और 'माय नेम इज खान' जैसी फिल्में शामिल हैं।

--आईएएनएस

पीके/पीएम