करण जौहर फिर लौटेंगे 'द ट्रेटर्स' के साथ, दूसरे सीजन में 21 सेलिब्रिटीज के बीच होगा दिमागी खेल का मुकाबला

मुंबई, 27 जुलाई (आईएएनएस)। रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' के पहले सीजन की सफलता के बाद अब इसका दूसरा सीजन आने वाला है, जिसे फिल्ममेकर करण जौहर दोबारा होस्ट करने वाले है। शो में इस बार भी मनोरंजन के साथ-साथ रणनीति, चाल, भरोसे और धोखे का खेल देखने को मिलेगा। मेकर्स ने ऐलान कर दिया है कि शो का दूसरा सीजन 13 अगस्त से स्ट्रीम होगा और इसमें 21 सेलिब्रिटीज ग्रैंड प्राइज और 'द ट्रेटर्स' के खिताब के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे।

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करण जौहर की होस्टिंग इस शो की सबसे खास बातों में से एक रही है। उनका अंदाज, खिलाड़ियों से बातचीत करने का तरीका और गेम को आगे बढ़ाने की शैली दर्शकों को काफी पसंद आई थी। अब दूसरे सीजन में उनकी वापसी को लेकर फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया है।

'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन का निर्माण धर्माटिक एंटरटेनमेंट कर रहा है। यह शो स्वतंत्र वितरक 'ऑल3मीडिया इंटरनेशनल' के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। यह सीरीज आईडीटीवी के बाफ्टा और एमी अवॉर्ड जीत चुके ग्लोबल फॉर्मेट का भारतीय रूपांतरण है।

प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स निखिल मधोक ने शो के नए सीजन को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, '''द ट्रेटर्स' भारत में प्राइम वीडियो की सबसे सफल रियलिटी फ्रेंचाइजी में शामिल हो चुका है। इस शो ने रियलिटी कंटेंट को एक नया रूप दिया है। इसमें न सिर्फ मनोरंजन, बल्कि समझदारी, रणनीति और मनोवैज्ञानिक खेल भी देखने को मिलता है। पहले सीजन में लोगों ने खिलाड़ियों के बीच होने वाले माइंड गेम्स को काफी पसंद किया। दूसरे सीजन में दांव और भी बड़े होंगे, खेल पहले से ज्यादा मुश्किल होगा और ड्रामा भी ज्यादा देखने को मिलेगा।''

उन्होंने करण जौहर की वापसी को लेकर कहा, ''टीम काफी उत्साहित है। करण जौहर सिर्फ शो के होस्ट नहीं हैं बल्कि वह इस पूरे गेम को अपने अनुभव और अंदाज से आगे बढ़ाने वाले अहम चेहरे हैं। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को दूसरा सीजन भी उतना ही पसंद आएगा।''

वहीं, 'ऑल3मीडिया इंटरनेशनल' की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सबरीना डुगेट ने भी शो के दूसरे सीजन को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शकों ने पहले सीजन को जिस तरह का प्यार दिया, वह बेहद खास था। दर्शकों की दिलचस्पी और शो को लेकर उनकी दीवानगी ने इसे एक सफल रियलिटी फॉर्मेट बना दिया।

सबरीना डुगेट ने कहा, ''द ट्रेटर्स के भारतीय संस्करण ने अपने पहले सीजन में ही दर्शकों के बीच मजबूत जगह बनाई। फैंस का प्यार और उत्साह शानदार रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि दूसरा सीजन भी हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी खिलाड़ियों, जबरदस्त ड्रामा और रोमांचक गेमप्ले के कारण दर्शकों को बांधे रखेगा।"

धर्माटिक एंटरटेनमेंट की टीम ने भी दूसरे सीजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। टीम ने कहा, ''पहले सीजन ने साबित किया कि भारतीय दर्शक ऐसा रियलिटी कंटेंट देखना पसंद करते हैं, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे और हर पल उत्सुक बनाए रखे। दूसरा सीजन पहले से ज्यादा बड़ा, शानदार और ड्रामेटिक होगा, लेकिन शो की मूल भावना वही रहेगी जिसमें अनिश्चितता, रणनीति और मनोवैज्ञानिक खेल सबसे अहम हैं।''

बता दें कि 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 में 21 सेलिब्रिटी खिलाड़ी शामिल होंगे। शो में कौन खिलाड़ी किस पर भरोसा करेगा और कौन किसके खिलाफ चाल चलेगा, यह देखना दर्शकों के लिए दिलचस्प होगा।

'द ट्रेटर्स' सीजन 2 का प्रीमियर 13 अगस्त को प्राइम वीडियो पर होगा।

--आईएएनएस

पीके/पीएम