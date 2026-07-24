कुणाल कामरा के बयान पर अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा बोलीं- सिर्फ छात्रों से जुड़े मुद्दों पर हो चर्चा

मुंबई, 24 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के जंतर-मंतर पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे मंचों का इस्तेमाल किसी खास धर्म या विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

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मन्नारा ने कुणाल कामरा के 'सीता के पति' वाले बयान पर कहा, "इस तरह के मंचों का इस्तेमाल किसी एक धर्म को बढ़ावा देने या किसी खास विचारधारा की बात करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वहां छात्रों से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "आपको सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जिनसे आपका वास्तव में संबंध है। लेकिन इसके बजाय इस बात पर चर्चा हो रही है कि किस निर्माता, निर्देशक या अभिनेता ने सोनम वांगचुक के बारे में क्या कहा। मैं इस पर अपनी राय नहीं देना चाहती और इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यह उनका निजी मामला है। यहां असली मुद्दा छात्रों से जुड़ा है। मेरा मानना है कि चर्चा उसी विषय पर होनी चाहिए और ध्यान दूसरे मुद्दों की ओर नहीं भटकना चाहिए।"

गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन के दौरान स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, "ये सरकार सीता के पति का नाम ले-लेकर नीता के पति का काम कर रही है।" इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया और सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा।

मन्नारा चोपड़ा ने 2014 में तेलुगु फिल्म 'प्रेमा गीमा जंथा नाई' से अभिनेता श्रीराम चंद्रा के साथ अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने अनुभव सिन्हा की फिल्म 'जिद' से हिंदी फिल्मों में पदार्पण किया, जिसमें करणवीर शर्मा भी प्रमुख भूमिका में थे। वर्ष 2015 में वह तमिल फिल्मों 'संदामरुथम' और 'कावल' के एक गीत में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थीं।

वर्ष 2023 में सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' में भाग लेने के बाद उन्हें व्यापक पहचान मिली। वह शो की दूसरी रनर-अप रहीं, जबकि मुनव्वर फारुकी विजेता बने।

--आईएएनएस

एनएस/एएस