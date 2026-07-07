कॉमेडी का तड़का : 'भाई तेरा स्टार है' में साथ दिखेंगे राघव जुयाल, संजय कपूर और चंदन रॉय सान्याल

मुंबई, 7 जुलाई (आईएएनएस)। विवेक बी अग्रवाल द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म ‘भाई तेरा स्टार है’ में एक्टर राघव जुयाल, संजय कपूर और चंदन रॉय सान्याल एक साथ नजर आएंगे।

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मंगलवार को फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की शानदार स्टार कास्ट की एक झलक दिखाई, जिससे उन टैलेंटेड कलाकारों को करीब से देखने का मौका मिला, जो इस कॉमेडी-एंटरटेनर फिल्म में जान डालेंगे। फिल्म में राघव, अजय सिंह के मुख्य किरदार में हैं।

इसके अलावा फिल्म में बरखा सिंह, निहारिका एनएम, विकल्प मेहता, विवान भटेना, निक्की अनेजा वालिया, पार्वती ओमानकुट्टन, टीना देसाई, विनीत बीप कुमार, नासेर अल अज्जेह और देव बी अग्रवाल भी अहम भूमिकाओं में हैं।

मेकर्स के द्वारा जारी टीजर में फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, यह फिल्म की मजेदार दुनिया में खूब कॉमेडी, ड्रामा और उथल-पुथल का वादा करती है।

ईस्टवुड पिक्चर्स द्वारा पेश की गई 'भाई तेरा स्टार है', ईस्टवुड पिक्चर्स और इंडियन स्टोरीज 2 का प्रोडक्शन है। विवेक बी अग्रवाल द्वारा निर्देशित इस फिल्म को सुदीप्तो सरकार और विवेक बी अग्रवाल ने लिखा है और इसे अवंतिका हरि, सुनील रूपानी और विवेक बी अग्रवाल ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 30 जुलाई को रिलीज होने वाली है।

डायरेक्टर की बात करें तो विवेक बी अग्रवाल के प्रोडक्शंस में अंग्रेजी भाषा की फीचर फिल्म 'लैंड गोल्ड वूमेन' शामिल है, जिसे अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। उनके प्रोडक्शन क्रेडिट्स में कई अन्य फिल्में भी शामिल हैं, जिसमें 'क्वीन', 'बॉम्बे वेलवेट', 'उड़ता पंजाब', 'सुपर 30', '83', 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' और 'विक्रम वेधा' है।

उन्होंने 2018 में पहली भारतीय नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' को भी प्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने पहले सीजन के सभी आठ एपिसोड्स को सुपरवाइज किया था। प्रोड्यूस करने के अलावा विवेक अग्रवाल ने अर्जुन रामपाल स्टारर हिंदी फीचर फिल्म 'आई सी यू' का निर्देशन भी किया।

वहीं, राघव जुयाल की बात करें तो वह डांस रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस 3' में कंटेस्टेंट और फाइनलिस्ट रहने के बाद मशहूर हुए। वह 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 7' में भी कंटेस्टेंट थे। 2024 में उन्हें एक्शन थ्रिलर 'किल' और सीरीज 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' से पहचान मिली।

--आईएएनएस

डीके/पीएम