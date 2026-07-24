'कुछ लोग मेरे काम के अवसरों को रोक रहे हैं', तनुश्री दत्ता ने ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स से की सावधानी बरतने की अपील

मुंबई, 24 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने काम और प्रोफेशनल अवसर को लेकर चिंता जाहिर की।

Read More

उन्होंने दावा किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो उनके साथ काम करने के इच्छुक लोगों और ब्रांड्स तक पहुंच बनाकर उनके प्रोजेक्ट्स में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तनुश्री ने अपनी पोस्ट के जरिए ब्रांड्स, इवेंट आयोजकों और फिल्म से जुड़े लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी है।

तनुश्री दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन विरोधी कैंप के लोग उन्हें मुझ तक पहुंचने नहीं दे रहे। वे झूठ बोलते हैं, चीजों को गलत तरीके से पेश करते हैं और शुरुआत में ही बातचीत को गलत दिशा में ले जाते हैं। वे असली ब्रांड्स, इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ताकि मुझे नुकसान पहुंचाया जा सके।''

तनुश्री ने अपनी पोस्ट में ब्रांड्स और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को सावधान किया और कहा कि उनके नाम पर किसी भी तरह के भुगतान से पहले पूरी तरह जांच कर ले। उनके काम से जुड़े सभी लेन-देन एक तय प्रक्रिया के तहत होते हैं, और वह केवल अपने ऑफिशियल बैंकिंग अकाउंट के जरिए ही भुगतान लेती हैं।

अभिनेत्री ने लिखा, ''किसी भी ब्रांड, इवेंट आयोजक या फिल्म टीम से मेरी अपील है कि जब तक भुगतान मेरे एकमात्र ऑफिशियल बैंकिंग अकाउंट में न हो, तब तक कोई पैसा ट्रांसफर न करें। मैं किसी भी तरह का कैश ट्रांजेक्शन नहीं करती। मेरा पूरा काम कानूनी तरीके से होता है और सभी भुगतान सरकारी नियमों के अनुसार किए जाते हैं।''

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ''फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले धोखे से सावधान रहें, जो मेरे काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी भुगतान न करें, जब तक आपको मेरे ऑफिशियल व्हाट्सऐप नंबर से इनवॉइस न मिले। इनवॉइस में सभी कानूनी और रजिस्टर्ड जानकारी मौजूद होती है।''

तनुश्री ने लोगों से यह भी अपील की, ''किसी भी बिचौलिए या अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसे या प्रोडक्ट न भेजें। किसी भी काम से जुड़ी पुष्टि सीधे मेरे ऑफिशियल अकाउंट से ही की जानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मेरे नाम से जुड़े किसी काम में परेशानी आती है, तो वह सीधे मुझसे संपर्क कर सकता है, ताकि वह ऐसे मामलों को लेकर सतर्क हो सके।''

उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया, ''कुछ लोग लगातार मेरे काम के अवसरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह से ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स के लोगों को भी मुझसे संपर्क करने में परेशानी हो रही है।''

--आईएएनएस

पीके/एएस