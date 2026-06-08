जापान ट्रिप में फराह खान की शर्ट ने खींचा लोगों का ध्यान, बोलीं– 'साधारण दिखना मेरे बस की बात नहीं है'

मुंबई, 8 जून (आईएएनएस)। फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों अपनी जापान यात्रा को लेकर चर्चा में हैं। काम से ब्रेक लेकर वह अपनी यूट्यूब व्लॉगिंग टीम के साथ जापान में छुट्टियां मना रही हैं और वहां के खूबसूरत नजारों, स्थानीय व्यंजनों तथा मजेदार अनुभवों को सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रही हैं। इसी बीच उन्होंने सोमवार सुबह एक नई तस्वीर पोस्ट की, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

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फराह खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में वह कैमरे की ओर पीठ करके खड़ी नजर आ रही हैं और सामने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेती दिखाई दे रही हैं। उनके सामने झील और मनमोहक वादियां हैं, जिन्हें वह निहार रही हैं। उनके पहनावे की बात करें तो उन्होंने डेनिम जींस और सिर पर हैट पहन रखी है, जो उनके लुक को कैजुअल और ट्रैवल-फ्रेंडली बनाती है। हालांकि, लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान उनकी शर्ट पर लिखे संदेश ने खींचा।

दरअसल, उनकी शर्ट पर लिखा था, "साधारण दिखना मेरे बस की बात नहीं है।"

यह तस्वीर उनकी जापान ट्रिप के दौरान यूट्यूब व्लॉगिंग टीम के साथ बिताए गए एक खास पल की बताई जा रही है। फराह इन दिनों अपने फैंस को यात्रा के अलग-अलग अनुभवों की झलक दिखा रही हैं। कभी वह जापान की सड़कों पर घूमती नजर आती हैं, तो कभी वहां के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती दिखाई देती हैं। इसके अलावा, वह अपनी टीम के साथ बिताए गए मजेदार पलों को भी शेयर कर रही हैं।

कुछ दिन पहले फराह खान ने अपनी टीम के साथ एक ग्रुप फोटो भी शेयर की थी, जिसमें उनके पीछे जापान का प्रसिद्ध माउंट फूजी दिखाई दे रहा था। उस तस्वीर के साथ फराह ने मजाकिया अंदाज में लिखा था, "माउंट फूजी ने हमारी टीम को अचानक मुंह दिखाई का आशीर्वाद दिया है।"

फराह खान पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल दुनिया में भी काफी सक्रिय हैं। वह अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से न केवल अपनी जिंदगी के दिलचस्प और मजेदार पल दिखाती हैं, बल्कि कई सेलिब्रिटीज के साथ कुकिंग वीडियो, घर की मुलाकातों और बातचीत से जुड़े वीडियो भी दर्शकों तक पहुंचाती हैं।

--आईएएनएस

पीके/एएस