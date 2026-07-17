जैकलीन फर्नांडिस का एआई अवतार लॉन्च, फैंस से शेयर करेंगी अनुभव और विचार

मुंबई, 17 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस अब एक नए डिजिटल अंदाज में अपने फैंस से जुड़ने जा रही हैं। दरअसल, अभिनेत्री ने अपना एआई आधारित डिजिटल अवतार लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब प्रशंसक उनकी जिंदगी से जुड़े कई अनसुने किस्सों को भी करीब से जान सकेंगे। जैकलीन का कहना है कि यह सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं, बल्कि लोगों से एक अलग स्तर पर जुड़ने की नई शुरुआत है।

Read More

जैकलीन फर्नांडिस का यह एआई अवतार उनकी पर्सनैलिटी का डिजिटल विस्तार माना जा रहा है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि लोग इंटरैक्टिव तरीके से अभिनेत्री के विचारों, अनुभवों और पसंदीदा चीजों को जान सकें।

अपने एआई अवतार को लेकर जैकलीन ने कहा, ''मुझे हमेशा उन चीजों को लोगों के साथ साझा करना पसंद रहा है, जो मुझे प्रेरित करती हैं। चाहे वह कोई किताब हो, कोई बातचीत, जिंदगी से सीखा गया कोई सबक या फिर कोई ऐसा विचार जो लंबे समय तक मेरे साथ रहा हो। यह एआई अवतार मुझे ऐसा करने का बिल्कुल नया तरीका देता है। इसके जरिए मैं लोगों से कहानियों, विचारों और अनुभवों के माध्यम से जुड़ सकती हूं।''

इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत इसका 'जैकलीन बुक क्लब' होगा। इसके जरिए वह समय-समय पर उन किताबों के बारे में बताएंगी, जिन्होंने उनकी सोच को नया नजरिया दिया, उनकी रचनात्मकता को बढ़ाया और उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। बुक क्लब के जरिए जैकलीन अपने अनुभव, विचार और चर्चाएं भी साझा करेंगी।

एआई अवतार को इस तरह तैयार किया गया है कि वह जैकलीन के व्यक्तित्व और भावनात्मक पहलू को भी सामने लाए। इसमें उनकी '2 एएम थोट्स' यानी देर रात मन में आने वाले विचार और जिंदगी के अलग-अलग दौर से जुड़ी यादें भी शामिल होंगी।

इस एआई अवतार को कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के एआई स्टूडियो गैलरी5 ने विकसित किया है। इसे इंटरैक्टिव फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है, ताकि फैंस जैकलीन की सोच, अनुभवों और पसंदीदा चीजों से पहले से कहीं ज्यादा करीब से जुड़ सकें।

जैकलीन का यह एआई अवतार विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा। इसमें समय-समय पर नया कंटेंट, नई बातचीत और बुक क्लब से जुड़ी नई चीजें जोड़ी जाती रहेंगी।

--आईएएनएस

पीके/वीसी